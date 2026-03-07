Advertisement
Tumba el IEC la precampaña ilegal de Morena. PAN logra retiro de propaganda con silueta de la Presidenta Sheinbaum

El PAN en Coahuila celebra la contundente resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) —fruto directo de nuestra denuncia— que ordena a Morena y sus precandidatos suspender de inmediato y retirar toda la propaganda que incluye la silueta de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta propaganda ilegal se difundió en espectaculares, redes sociales y otros materiales para promocionar “precampañas” y actos anticipados por parte de candidatos únicos de Morena en múltiples distritos, violando flagrantemente la ley electoral vigente: prohíbe las precampañas en candidaturas únicas y el uso indebido de figuras públicas en material partidista.

Hechos irrefutables que confirman lo que el PAN denuncia desde el primer día:
Morena pisotea las reglas democráticas para imponerse a toda costa, generando inequidad y confundiendo a la ciudadanía.

Mientras el PAN defiende la legalidad, la equidad y la transparencia, Morena demuestra reiteradamente su desprecio por las instituciones y su obsesión por obtener ventajas indebidas.

Como medida cautelar, el IEC ha ordenado bajar toda la propaganda relacionada, incluidos espectaculares y cualquier material con la imagen o silueta de la mandataria federal. Además, determinó que Morena solo podrá realizar precampaña institucional, sin uso de figuras públicas ni promoción personalizada.

Exigimos cumplimiento inmediato: retiro total de la publicidad ilegal y alto definitivo a estas prácticas antidemocráticas.

El PAN permanecerá vigilante y denunciará sin descanso cualquier irregularidad.

Porque la democracia se construye con respeto a la ley, no con quienes la violan sistemáticamente.

