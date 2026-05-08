TRABAJANDO EN EQUIPO CUIDAMOS NUESTROS BOSQUES Y RECURSOS NATURALES

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la sesión del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales, mesa de trabajo en la que se destacaron los avances en la materia.

“¡Cuidar nuestros bosques y nuestras sierras es cuidar el presente y el futuro de Coahuila! En Saltillo con el director nacional de la CONAFOR como invitado especial, llevamos a cabo la Segunda Sesión del Consejo Ciudadano para la Prevención y Combate de Incendios Forestales; donde nos reunimos para revisar, afinar y seguir mejorando nuestra estrategia para proteger nuestros recursos naturales. El trabajo en equipo siempre da mejores resultados.

Si detectas un incendio forestal, repórtalo de inmediato al 911. Tu llamada puede hacer la diferencia”, puntualizó el gobernador.

En esta misma sesión, además, se presentaron los avances preliminares y objetivos de la temporada de incendios forestales.

Manolo Jiménez puntualizó que lo que se ha invertido en Coahuila en materia de combate a incendios forestales es algo histórico gracias a la suma de esfuerzos de los municipios y la iniciativa privada.

Comentó que, sin duda, lo que se ha hecho en conjunto en estos dos años en esta materia, se ha pasado al siguiente nivel.

Expresó su agradecimiento por la gran participación ciudadana y por la coordinación y gran apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional.

“En Coahuila cerramos filas y trabajamos en equipo en los temas importantes y prioritarios; aquí estamos muy por encima de los temas político-partidistas”, indicó.

Agregó que como Gobierno siempre buscan llamar a la unidad, ser punto de encuentro entre todas y todos quienes quieren hacer cosas buenas por Coahuila.

Manolo Jiménez recordó que para el arranque de la temporada de incendios forestales, hace unas semanas, se entregó a las y los brigadistas equipo, herramientas, vehículos, drones, equipo de radiocomunicación, pilas colapsables; se informó que se cuenta con tres helicópteros a disposición y, lo más importante, con 445 brigadistas listos para atender cualquier situación.

“Lo que se ve aquí en este consejo, es parte de cómo hacemos las cosas en Coahuila, porque todas las adversidades que se nos presentan en nuestro estado las enfrentamos trabajando en equipo; y este consejo es una muestra patente de esa fórmula mágica que nos permite dar buenos resultados en Coahuila”, mencionó.

Jiménez Salinas explicó que en este consejo está presente la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, la academia y los tres órdenes de gobierno; todos jalando para un mismo lado, en sintonía, con un plan y con una estrategia.

En esta sesión estuvo presente Sergio Humberto Graf Montero, director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), quien agradeció y reconoció el compromiso que el estado de Coahuila ha tenido para el combate a incendios forestales.

“Coahuila es uno de los estados con mayor compromiso que tenemos en el país, y se lo reconocemos y agradecemos enormemente”, mencionó.

Comentó que las condiciones de sequía y el aumento de temperatura están haciendo que los incendios forestales sean cada vez más explosivos, por lo que se necesita siempre una articulación y una capacitación de los tres órdenes de gobierno, de los propietarios, de la sociedad civil organizada y de la academia.

Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno mencionó que la preservación de nuestros recursos naturales, especialmente de las áreas boscosas, es un tema de la mayor relevancia.

“La definición que se ha hecho para reducir al mínimo posible los incendios forestales y para combatirlos en forma inmediata y eficaz cuando se presentan, no es solamente una decisión voluntarista, es una política de gobierno”, dijo.

René Medina Morales, subsecretario de Incendios Forestales de la Secretaría de Medio Ambiente informó que en lo que va de la administración estatal se ha consolidado una inversión histórica para fortalecer, como nunca antes, la prevención y el combate a incendios forestales en Coahuila.

“Con esta inversión se ha fortalecido el estado de fuerza operativo mediante la entrega de más de tres mil 300 unidades de equipo de protección personal, y más de dos mil herramientas especializadas destinadas ha mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta de nuestras brigadas”, señaló.

Informó que hoy se cuenta con 47 vehículos terrestres disponibles y el apoyo aéreo de tres aeronaves estratégicamente ubicadas en el estado.

Estuvieron presentes en esta sesión, además, General Brigadier E.M. Francisco Acuña Diaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; General de Brigada E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la 6ta. Zona Militar; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente de la Tribunal Superior de Justicia; Beatriz Fraustro Dávila, diputada local; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo; Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente; y David Valladares, de Amigos de la Sierra AC.

Así como alcaldes y alcaldesas de diversos municipios; empresarios, representantes de universidades públicas y privadas; integrantes de la sociedad civil organizada, funcionarios de los tres órdenes de gobierno.