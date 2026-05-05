Mayor prevención en abuso y trata de menores en zonas turísticas, plantea Beatriz Fraustro

Saltillo, Coahuila.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, para exhortar a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para que, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, fortalezcan las estrategias de prevención, detección, investigación y atención oportuna de posibles casos de abuso, explotación o trata de niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en zonas de alta afluencia turística.

Uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional está próximo a realizarse, siendo México una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Experiencias internacionales han demostrado que los grandes eventos masivos pueden incrementar factores de riesgo asociados a delitos como la trata de personas, particularmente con fines de explotación sexual.

Por ello, organismos como UNICEF han advertido sobre la necesidad de reforzar mecanismos de prevención y protección en contextos de alta movilidad turística. En México, la trata de personas constituye un delito que afecta de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes, lo que exige fortalecer de manera permanente las acciones de prevención, detección y atención oportuna.

En ese sentido, resulta relevante destacar que en el marco de la organización de este evento, se han desarrollado experiencias y protocolos locales de prevención, como los implementados en el Estado de Jalisco para la detección, atención y canalización de posibles casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que representa una buena práctica que puede ser fortalecida y replicada a nivel nacional.

Asimismo, iniciativas como la campaña “Cero Tolerancia” impulsada por UNICEF en la Ciudad de México, así como la promoción de mecanismos de prevención en el sector turístico, representan esfuerzos relevantes para la protección de la niñez frente a contextos de riesgo, especialmente en espacios de alta concentración de personas como los que se presentarán durante el Mundial.

“Por ello, resulta indispensable fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales y el sector privado, para consolidar estrategias efectivas de protección de la niñez en contextos de riesgo” expresó Beatriz Fraustro.