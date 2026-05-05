MÁS DE 520 MIL PERSONAS CONSOLIDAN EL ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN MILITAR “LA GRAN FUERZA DE MÉXICO” EN COAHUILA

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la Exposición Militar “La Gran Fuerza de México”, la cual registró la visita de más de 520 mil personas, consolidándose como un éxito de participación ciudadana y un espacio de encuentro entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

En representación del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, el Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, encabezó el acto y destacó que esta exposición no solo representó una muestra de equipo, capacidades y tecnología, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la sociedad y las instituciones militares, a través del conocimiento, la cercanía y el reconocimiento mutuo.

Asimismo, reconoció la labor del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, resaltando su compromiso con la seguridad, la protección de la población y su participación en tareas fundamentales como la atención a desastres y el apoyo a la comunidad. Señaló que en Coahuila se valora profundamente el trabajo de las Fuerzas Armadas como instituciones sólidas, disciplinadas y comprometidas con el país.

El Secretario de Gobierno también enfatizó que esta exposición es reflejo de la coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, lo que permite generar espacios que fortalecen el tejido social, promueven valores y acercan a la ciudadanía con quienes trabajan diariamente por su bienestar. De igual manera, agradeció la participación de las familias coahuilenses, cuyo interés dio sentido a este esfuerzo.

Finalmente, afirmó que con la clausura de esta exposición se reafirma el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta por un Coahuila y un México en paz, seguros y con mayores oportunidades para todas y todos.

En el evento estuvieron presentes el General de División de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar; el General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la Sexta Zona Militar; el General de Brigada de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Julio César Moreno Mijangos, Coordinador Territorial Región Noreste de la Guardia Nacional; el General Brigadier de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Francisco Acuña Díaz, Coordinador de la Guardia Nacional en Coahuila; y el General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor, Federico Macías Salazar, Comandante de la Sexta Zona Aérea Militar.

Asimismo, estuvieron presentes el General Brigadier de Estado Mayor, Omar León Arroyo, Comandante del Mando Especial de La Laguna; Esther Quintana Salinas, Secretaria de Cultura; y Luis Jorge Cuerda Serna, Primer Regidor del Ayuntamiento de Torreón.