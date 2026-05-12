Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de mayo de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas
felicitó a todas las madres de Coahuila por la celebración de su día, al tiempo de agradecer por
todo lo que hacen por nuestras familias, “En Coahuila queremos más mujeres empoderadas,
realizadas, seguras y felices”.
En ese contexto y en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, el Gobierno del
Estado informa sobre la disponibilidad de servicios y mecanismos institucionales dirigidos a
mujeres y madres en las distintas regiones de Coahuila.
Lo anterior como parte de la necesidad de identificar, visibilizar y atender las demandas de las
mujeres; así como de promover acciones para que vivan seguras, impulsar su empoderamiento
y acceso a mejores oportunidades.
Entre las acciones que continúan operando se encuentran servicios de orientación, vinculación
laboral, capacitación, atención integral y espacios de apoyo comunitario, mediante programas
como Centros Libre, Puntos Violeta, Bolsa de Trabajo y talleres productivos.
Asimismo, dependencias estatales mantienen coordinación para brindar atención en temas
educativos, preventivos, laborales y de acceso a servicios especializados.
De igual manera, continúan en funcionamiento mecanismos institucionales de atención y
acompañamiento para mujeres, niñas, niños y adolescentes mediante instancias
especializadas y canales oficiales de atención.
La información relacionada con servicios, ubicaciones, horarios y mecanismos de atención
puede consultarse a través de los medios institucionales oficiales del Gobierno del Estado.
MUCHAS FELICIDADES A TODAS LAS MAMÁS DE COAHUILA, GRACIAS POR TANTO: MANOLO
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 09 de mayo de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas