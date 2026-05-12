CON ALIANZAS SOLIDARIAS SE REALIZAN JORNADAS DE CIRUGÍAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 10 de mayo de 2026.- El Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia (DIF) Coahuila informa que se llevaron a cabo jornadas de cirugías de labio y

paladar hendido, así como de cardiopatías congénitas, a niñas, niños y adolescentes de

distintas regiones del estado.

Estas acciones de atención médica especializada se realizaron gracias a la suma de

voluntades entre instituciones médicas, organismos de la sociedad civil y personas

comprometidas.

En el caso de las cirugías de labio y paladar hendido, realizadas en el Hospital Ángeles de

Torreón, se atendió a menores provenientes de municipios como Francisco I. Madero, Parras,

Sierra Mojada, Matamoros y San Pedro.

Esta campaña fue posible gracias al respaldo del Hospital Ángeles, del equipo de médicos

especialistas y a la generosidad de Alejandro Jiménez Algara.

De igual manera, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Laguna

otorgó un donativo gracias al cual se lograron concretar cinco cirugías en esta jornada. En 2025

y con este esquema de cooperación, el DIF Coahuila realizó 44 procedimientos de este tipo.

Por otra parte, las cirugías de cardiopatías congénitas se llevaron a cabo en el Sanatorio

Español de Torreón, como parte de una estrategia integral para atender padecimientos de alta

especialidad en niñas y niños.

Esta iniciativa fue posible gracias al valioso apoyo del Sanatorio Español, de médicos

especialistas, de la Fundación Chilchota y de Camila Casa de Atención Infantil A.C.. En esta

ocasión, gracias al donativo recibido y al compromiso de estas instituciones, se lograron

realizar dos cirugías de cardiopatía.

Durante 2025 se lograron concretar 10 cirugías de este tipo, gracias a los recursos obtenidos a

través de eventos con causa, reafirmando la importancia de la participación social para cambiar

vidas.

El DIF Coahuila reconoció y agradeció profundamente el invaluable respaldo del Hospital

Ángeles, así como la destacada labor de su director, César Alonso Verdeja, y del equipo

médico integrado por los doctores Francisco Iván Ramos Sánchez, José Arturo Óscar Martínez

Aguilar, Javier Hernández García y Ernesto Lemus Chaires, quienes con profesionalismo y

vocación hicieron posible la realización de estas intervenciones.

De igual manera, se extendió un sincero agradecimiento al Sanatorio Español, bajo la dirección

de Francisco Barraza Barrón, así como al equipo de especialistas conformado por los doctores

Roberto Teodoro de Jesús Alvarenga, Edgardo López Mata, Guillermo Godoí Rábago y

Angélica Yanawi Rodarte Acevedo, cuyo compromiso y experiencia han sido fundamentales

para brindar atención médica especializada a niñas y niños.

Asimismo, reconoció el invaluable respaldo de todas las instituciones, especialistas y

benefactores que hacen posible estas acciones, destacando que la suma de esfuerzos es clave

para seguir llevando esperanza a quienes más lo necesitan.

Las familias que cuenten con algún integrante menor de edad con alguna de estas condiciones

y busquen ser parte de este programa, pueden acudir a las oficinas del DIF Coahuila, ubicadas

en Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet S/N en la colonia Chapultepec, en la ciudad

de Saltillo, o en las oficinas de cada región para su registro y atención.