COAHUILA REFUERZA MEDIDAS SANITARIAS PARA PROTEGER EL GANADO

· Autoridades fortalecen acciones de prevención y control del gusano barrenador

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 08 de mayo de 2026.-Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, vigilancia y control del gusano barrenador del ganado (GBG), se llevó a cabo una reunión informativa en el ejido Agua Nueva, municipio de Saltillo, en la que participaron productores ganaderos, comisariados ejidales, jueces auxiliares y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el encuentro estuvieron presentes directores de Desarrollo Rural, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y de la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), quienes expusieron las medidas que se implementan para contener y prevenir la propagación de esta plaga.

Durante la reunión se brindó información técnica sobre el ciclo biológico de la mosca Cochliomyia hominivorax, transmisora del gusano barrenador, explicando sus etapas de huevo, larva, pupa y mosca adulta, así como los riesgos que representa para todos los animales de sangre caliente, incluido el ser humano.

Asimismo, se detallaron las acciones preventivas y de control que actualmente se realizan en la región, entre ellas:

* Aplicación de medicamentos preventivos en animales susceptibles.

* Implementación de barridos sanitarios en zonas de riesgo.

* Aplicación estratégica de tratamientos para prevenir infestaciones.

* Entrega de kits con material para toma de muestras, medicamentos y formatos de reporte para notificación inmediata de casos sospechosos a las instancias correspondientes.

* Planeación estratégica de barridos sanitarios, iniciando en las áreas afectadas.

* Aspersión y liberación de mosca estéril como medida de control biológico.

* Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en la región.

Las autoridades reiteraron la importancia de la participación de los productores y de la población rural en el reporte oportuno de cualquier caso sospechoso, destacando que la coordinación entre sociedad y gobierno es fundamental para proteger la sanidad animal y evitar la propagación del gusano barrenador en Coahuila.