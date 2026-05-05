COAHUILA, EJEMPLO DE ESTABILIDAD LABORAL EN MÉXICO: MANOLO

· Reitera Gobernador compromiso con los trabajadores coahuilenses

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- “En Coahuila existe capacidad de diálogo y nos sentamos siempre las y los trabajadores, los sindicatos, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno para cuidar la estabilidad laboral”, mencionó el gobernador Manolo Jiménez Salinas en la ceremonia con la que se conmemoró el Día Internacional del Trabajo.

“Conmemoramos el Día Del Trabajo reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo: trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno para fortalecer la estabilidad laboral de nuestro Estado. Todos queremos mantener y que lleguen más y mejores empleos para nuestra gente, ya que es la herramienta más poderosa para prosperar. Aquí seguimos trabajando por Coahuila”, destacó el gobernador.

Acompañado por Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM Nacional; así como por líderes sindicales y de centrales obreras, representantes de los poderes del estado, Jiménez Salinas reiteró que Coahuila está listo para apoyar las causas de los trabajadores, y que su administración hará todo lo que esté a su alcance para que tengan mejores condiciones.

Destacó que en Coahuila se cierran filas para bien de la entidad y que se honra el Día del Trabajo laborando todos los días en equipo y en unidad en todos los temas.

“Entre todas y todos cerramos filas para cuidar uno de los temas más importantes que nuestra gente puede tener para que pueda prosperar: los empleos; aquí nos ponemos de acuerdo para atraer más plazas laborales, pero sobre todo, para cuidar los que tenemos”, señaló.

El Mandatario estatal convocó a las y los trabajadores, sindicatos e iniciativa privada a seguir trabajando en equipo por Coahuila.

De la misma manera, a nombre de todas y todos los coahuilenses, felicitó a Tereso Medina Ramírez por su designación como Secretario General de la CTM Nacional.

“Lo que busca Tereso Medina al frente de la CTM es lo que se busca en Coahuila: Unidad, trabajo en equipo, hacer que las cosas sucedan, no polarización, no grilla, y dar resultados a favor de nuestra gente”, puntualizó el Gobernador de Coahuila.

Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM Nacional comentó que el deber ser de todos los sindicatos es el de mejorar las condiciones de trabajo de sus agremiados.

Expresó que a través del diálogo social, se debe construir la unidad nacional y estatal para buscar, a través de la negociación y la propuesta, elevar el nivel y poder salarial de los trabajadores.

Por su parte, Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo, señaló que Coahuila se distingue, gracias al trabajo conjunto con la iniciativa privada.

Agregó que más del 76 por ciento de las y los trabajadores cuentan con un contrato escrito, y que cerca el 87 por ciento tienen accesos a prestaciones laborales superiores de las de la ley.

En esta ceremonia acompañaron al gobernador, además, Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Beatriz Fraustro Dáviula, diputada local; Jericó Abramo Masso, diputado federal; Guillermos Díaz Castañeda, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada Similares y Conexos de México; José Alberto Morales Núñez, secretario general de la CROC; Felipe Vázquez Tamez, secretario general de la FNSI; Rosa Ana Rodrígez Moreno, directora jurídica de la CROC Coahuila; Alfredo López Villarreal, presidente de la Coparemex Coahuila Sureste.