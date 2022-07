Sabinas, Coah. – En Sabinas con el apoyo de la alcaldesa Diana Haro Martínez y el respaldo del gobierno del Estado a través de la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos licenciada Azucena Ramos, se fortalece la reactivación económica a través del turismo deportivo y de aventura y este viernes arranca la 5a edición del Carbonazo 2022, con una importante participación.

El “Carbonazo” recorrerá una ruta determinada superior a 250 kilómetros de terreno agreste. De acuerdo al itinerario este viernes será el recibimiento de participantes en el exterior de la Asociación Ganadera local de Sabinas para dar paso a la

inscripción de participantes en los módulos que se ubicarán en ese lugar y al filo de las 5 será la reunión de pilotos; de ahí iniciará el clásico

desfile a la plaza principal donde detendrán su marcha

y los vehículos permanecerán alrededor

del lugar. A las 8 de la noche parten por las calles principales de Sabinas con dirección a la ganadera para continuar con un evento privado.

Ahi será la presentación de la ruta, con las recomendaciones y cena para dar paso a la música en vivo con Alex Treviño y el grupo Country Quattro Band.

La salida será a las 7 de la mañana del sábado 9 de julio de la ganadera

y almorzarán en la plaza principal de San José del Aura, para continuar con la ruta en áreas privadas, con la recomendación de no tirar basura, no

encender fuego y no salir de la ruta con el respeto a la flora y fauna.

Esperan arribar a Múzquiz a las 2 de la tarde dónde habrá una convivencia en la cascada y continuarán

la ruta. Concluyen donde salieron

para cerrar con cena y música en vivo. Julio César Resendez González, presidente del Club Carboneros ATV y Luis García encargado de Logística de este, dieron a conocer previamente los pormenores el evento regional que espera captar participantes no solo locales sino que vienen del interior de la Republica y del vecino País del Norte.

Son varias las categorías de vehículos que participan que son cuatrimoto, racers, todoterreno y motocross. La presencia de foráneos que ya tiene reservaciones en los hoteles de la Región Carbonífera moviliza la economía en cuanto a los prestadores de servicio que incluye también los restaurantes.

Esta es una de las rutas más seguras de la República donde recorren ríos y zona serrana. Hay varias visitas en zonas de ranchos que les permite el contacto con la naturaleza. Destacaron la ayuda que les brinda el Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís y el apoyo con las diferentes corporaciones policiacas, protección civil y cuerpos de socorro. Es una ruta turística familiar saliendo de Sabinas y la invitación es a la ciudadanía en general para que se sumen a estos eventos donde incluyen actividades adicionales siempre con el apoyo de la alcaldesa Diana Haro y la secretaria de Turismo, Azucena Ramos.