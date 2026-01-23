Supervisa Laura Jiménez Gutiérrez labores de limpieza y mantenimiento en bulevares

Villa de Palaú, Coahuila de Zaragoza.- Con el apoyo de las cuadrillas del área de Ecología, el Gobierno Municipal de Múzquiz continúa fortaleciendo las campañas permanentes de limpieza en distintos puntos del municipio, como parte del compromiso de mantener espacios públicos seguros, limpios y ordenados.

En esta ocasión, los trabajos se llevaron a cabo en el bulevar Palaú–El Sauz, donde se realizaron acciones de limpieza en arroyos y puentes, así como labores de desazolve, contribuyendo a prevenir riesgos y mejorar las condiciones del entorno para peatones y automovilistas.

La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez supervisó personalmente estas labores, reiterando que el compromiso de su administración es trabajar de manera constante por un municipio más limpio, ordenado y con mejores espacios para todas y todos.

El Gobierno Municipal continuará implementando este tipo de acciones de manera permanente, reforzando la cultura del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad compartida en beneficio de la comunidad.