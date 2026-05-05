Arranca campaña Gachupín en Frontera destacando su compromiso con la seguridad

Va por el Distrito 06 del estado de Coahuila.

Frontera Coahuila.- Justo a las 00:01 horas de este martes 5 de mayo, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín” dio inicio a su campaña como candidato a diputado local por el Distrito 6, en un arranque que reunió a la militancia, dirigentes y simpatizantes del partido en el Municipio de Frontera.



El candidato, llegó junto con su suplente, Pepe Cerda, y fue recibido por integrantes del partido, en un ambiente de respaldo y unidad, donde además se llevó a cabo la develación de la lona con su imagen oficial de campaña, marcando así el inicio formal de esta etapa rumbo a la jornada electoral.

Durante el evento, García Falcón dirigió un mensaje a los asistentes, en el que reiteró su compromiso de encabezar una campaña cercana a la gente, basada en propuestas claras y en la construcción de soluciones reales para las familias del distrito.



“Este proyecto es de territorio, de escuchar y de cumplir. Vamos a caminar cada rincón del Distrito 6 porque la gente merece un representante que esté presente y que dé resultados”, expresó el candidato.

Además, dejó claro que hay que trabajar para reforzar las medidas en materia de seguridad en el estado y lograr que “las familias sigan viviendo en paz”.

El arranque de campaña concluyó con una actividad de promoción en la que se realizó la tradicional pega de calcas y microperforados en vehículos, como parte de la estrategia de acercamiento con la ciudadanía.

Con este evento, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín” inició una campaña que busca consolidarse como una opción fuerte, con el respaldo de la estructura partidista y el compromiso de trabajar por el bienestar de Coahuila. Así comienza una campaña que apuesta por la cercanía, el trabajo y la confianza de la gente.