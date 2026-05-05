Encabeza Óscar Ríos Ramírez Sesión Solemne y reconoce a ciudadanos distinguidos en el 47 aniversario de Nueva Rosita

En el marco del 47 aniversario de la elevación de Nueva Rosita a categoría de ciudad, el alcalde Óscar Ríos Ramírez, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, encabezó la Sesión de Cabildo Pública Solemne en la que se reconoció a ciudadanos distinguidos por su trayectoria y aportación al desarrollo del municipio.

La ceremonia, realizada en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, reunió a autoridades, familias e invitados especiales para rendir homenaje a quienes han dejado huella en distintos ámbitos de la vida social, educativa, empresarial y de comunicación en la región.

En este significativo acto se entregaron distinciones como Ciudadanos Distinguidos a la maestra María del Rosario Galván Jaime, la señora Argentina Bueno Tokunaga, el ingeniero Antonio Nerio Rodríguez, don Adrián Sandoval Silva y Eugenio Martínez Ávila.

Entre los galardonados, Eugenio Martínez Ávila fue reconocido por más de 60 años de trayectoria en la radio y el periodismo deportivo, consolidándose como una voz emblemática en la región. Asimismo, Adrián Sandoval Silva fue distinguido por su legado en la radiodifusión y su cercanía con distintas generaciones.

El ingeniero Antonio Nerio Rodríguez recibió este reconocimiento por su amplia trayectoria empresarial y su contribución al servicio público, siendo su hija quien recibió la presea en su representación. Por su parte, la maestra María del Rosario Galván Jaime, “Chayito”, fue homenajeada por su vocación y entrega en la formación de estudiantes, mientras que Argentina Bueno Tokunaga fue reconocida por su impulso al empleo y fortalecimiento de la economía local.

Durante la sesión, se contó con la presencia de Francisco Tobías Hernández, quien acudió en representación del gobernador, destacando que el Gobierno del Estado tiene los ojos puestos en San Juan de Sabinas y en Nueva Rosita, con el compromiso de seguir trabajando en equipo con el alcalde en temas prioritarios como seguridad, salud, educación y desarrollo.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez reiteró que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite seguir avanzando con resultados, al tiempo que felicitó a las familias de los homenajeados y agradeció a todos los asistentes por formar parte de esta Sesión de Cabildo Pública Solemne que fortalece el orgullo e identidad de Nueva Rosita.

Al alcalde le acompañaron la Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas; el Capitán 1º Omar Alejandro González Suárez, representante del 14º Regimiento de Caballería de Melchor Múzquiz, Coahuila; el Lic. Diego Saúl Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera; Jonathan Abel Euan Muñoz, sargento segundo de la Guardia Nacional; la Lic. Elizabeth Gutiérrez Salinas, directora administrativa de SIMAS Región Carbonífera; la Profra. María Guadalupe Rodríguez Hernández, coordinadora regional de Servicios Regionales de la SEC; José Luis Flores Méndez, ex funcionario del Gobierno del Estado de Coahuila; el Prof. Virgilio Nieto López, director de la Escuela Normal Experimental “Profr. José Federico Borjón de los Santos”; el Mtro. Javier Salazar, representante del Instituto Tecnológico de la Región Carbonífera “Rogelio Montemayor Seguy”; y la Lic. Aracely Ríos Alarcón, directora de Gestión Municipal.