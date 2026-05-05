Arranca campaña Claudia Garza con compromisos firmes para Coahuila

-Va por el 03 distrito

San Juan de Sabinas, Coahuila.— Con cinco compromisos concretos enfocados en el desarrollo y bienestar de las regiones Carbonífera, Manantiales, Centro y Norte del estado, inició su campaña rumbo al Congreso de Coahuila la candidata a diputada por la Alianza Ciudadana por la Seguridad en el tercer distrito, Claudia Garza Iribarren.

El arranque tuvo lugar en la explanada del Comité Municipal del PRI en San Juan de Sabinas, donde, al grito de “¡Viva el PRI!”, Claudia Garza dejó en claro que su proyecto se basa en propuestas firmes y cercanas a la gente. Entre sus principales compromisos destacan un Coahuila blindado, para fortalecer la seguridad y respaldar el modelo que ha dado resultados en la entidad, Coahuila Mejora, con programas sociales y acciones concretas; créditos y becas pa’ delante. Trabajo en equipo, impulsando la participación ciudadana a través de consultas y más empleo, generando oportunidades para las familias.

Durante el evento, la candidata estuvo acompañada por su familia, así como por el coordinador Regional de activismo, Federico Quintanilla Riojas; la presidenta del Comité Municipal del PRI en San Juan de Sabinas, Laura Pérez; Milton Waldo Ortega Vázquez, representante ante UDC, José Luis Flores Méndez, delegado del comité directivo estatal del PRI en San Juan de Sabinas, Carlos García Vega delegado del comité directivo estatal del PRI en Sabinas, David Mussi Garza, presidente del PRI en Sabinas, Javier Salazar, secretario general del PRI en San Juan de Sabinas, Sarilú Cárdenas, secretaria general del PRI en Sabinas, Ulises Cárdenas, de activismo político de San Juan de Sabinas, entre otros liderazgos. Además distinguidas priístas como Elizabeth Gutiérrez y Karina Treviño. La jornada estuvo marcada por la presencia y respaldo del priismo y del partido aliado Unidad Democrática de Coahuila.

En su mensaje, Claudia Garza hizo un llamado a la ciudadanía de cara al próximo 7 de junio: “Les pido algo muy sencillo pero muy poderoso: su confianza, para jalar todos pa’l mismo lado, para caminar juntos con pasión y corazón. Que se escuche fuerte que esta es la fuerza de la gente, la fuerza ganadora… ¡y vamos a ganar!”.

Asimismo, destacó la importancia del Congreso local en la toma de decisiones clave porque es desde ahí que se decide el presupuesto para seguridad, salud, educación y los programas que llegan hasta tu colonia. “Junto a mi compañera Maricarmen de León, llevaremos una propuesta seria y viable a cada rincón del distrito”.

Claudia Garza también resaltó sus raíces y compromiso siendo “orgullosamente de la Región Carbonífera. Desde muy joven aprendí que trabajando en equipo, junto a nuestra gente, se logran los mejores resultados. Conozco las necesidades de nuestras familias porque las hemos vivido juntos”.

Entre aplausos y porras, subrayó que este proyecto representa el inicio de un camino compartido con la ciudadanía: “Hoy iniciamos un camino que recorreremos de la mano de ustedes, desde nuestras calles, nuestras familias y el corazón de nuestra tierra. Quiero ser su diputada para representarles con responsabilidad, cercanía y compromiso, trabajando en equipo con ustedes y con el gobernador Manolo, para que Coahuila siga pa’delante”.

Señaló que Coahuila es hoy un referente nacional en calidad de vida, resultado del esfuerzo colectivo y, “este 7 de junio tenemos que decidir: ¿seguimos pa’delante o arriesgamos lo que tanto nos ha costado?”. De inmediato procedieron a la pinta de barda y colocación de microperforados.