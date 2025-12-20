Supervisa avances Laura Jiménez en obra integral de la calle Victoria

Múzquiz, Coahuila.— El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, supervisa los avances de la siguiente etapa de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico estampado en la calle Victoria, una obra integral que transforma de fondo esta importante vialidad.

Previamente, en esta calle se realizaron trabajos completos de renovación de banquetas, así como la instalación de nueva tubería de agua potable y red de drenaje, servicios con los que anteriormente no contaba y que durante años afectaron la calidad de vida de las y los habitantes del sector.

La alcaldesa destacó que esta obra es una aportación cien por ciento municipal, refrendando el compromiso de su administración con la atención de necesidades históricas y con el desarrollo ordenado de la infraestructura urbana.

“Seguimos trabajando con obras integrales que no solo mejoran la movilidad, sino que dignifican nuestra imagen urbana y fortalecen el corazón de Múzquiz, respondiendo a demandas reales de la ciudadanía”, señaló.

Con acciones concretas y resultados visibles, el Gobierno Municipal continúa impulsando proyectos que generan bienestar, seguridad y un entorno más digno para las familias muzquenses.

¡Con hechos seguimos haciendo más fuerte a nuestro municipio!