Sostiene reunión la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez con el nuevo Comisariado del Ejido La Cuchilla

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza.— La presidenta municipal de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, sostuvo una reunión cordial con Leonel Gómez, nuevo Comisariado del Ejido La Cuchilla, así como con las y los integrantes de su comitiva.

Durante el encuentro, se dialogó sobre temas de interés para la comunidad ejidal y se refrendó la disposición del Gobierno Municipal de trabajar de manera coordinada, sumando esfuerzos para fortalecer el desarrollo y bienestar de las comunidades rurales del municipio.

La alcaldesa Laura Jiménez destacó la importancia de mantener un diálogo cercano con las autoridades ejidales, a fin de construir soluciones conjuntas que respondan a las necesidades de la ciudadanía, reiterando su compromiso de seguir impulsando acciones en beneficio de las familias de Múzquiz.