Sheinbaum rechaza la “intervención militar” de EEUU en Venezuela y recalca que es una cuestión de “soberanía”

(EUROPA PRESS) –

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado este martes la “intervención militar de Estados Unidos” en Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante el ataque del sábado sobre Caracas, la capital del país caribeño.

La mandataria, que ha indicado durante una rueda de prensa que México “no puede estar nunca de acuerdo con la idea de que un país invada otro”, ha rechazado esta idea “incluso si (Maduro) fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse”.

Sheinbaum ha destacado, además, las palabras del relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, que ha calificado de “ilegales” las acciones estadounidenses y ha pedido que el presidente estadounidense, Donald Trump, sea investigado por la muerte de decenas de personas durante la operación militar.

“Es muy importante incluso para toda la propaganda que ha habido contra Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo. (…) Que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente, no podemos estar de acuerdo nunca”, ha subrayado.

Así, ha hecho hincapié en que se trata de una cuestión de “soberanía” para el pueblo de Venezuela, “como lo es para México o cualquier país del mundo”. “Esto no puede aprobarse”, ha apostillado, antes de subrayar que esta política exterior “está recogida en la Constitución mexicana desde la Doctrina Estrada”.