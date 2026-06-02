Aura, Minas La Luz, Valle Dorado y Nuevo Barroterán con Claudia Garza

Progreso, Coahuila (31 de mayo 2026).- A tan solo tres días de concluir el periodo de campaña, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a diputada local por el Distrito Electoral 03, Claudia Garza, continuó recorriendo diversas comunidades para escuchar de cerca las necesidades de la población y presentar sus principales propuestas legislativas.

Durante su visita a Aura, Minas La Luz, Valle Dorado y Nuevo Barroterán, Claudia Garza reiteró su compromiso de trabajar por un distrito más humano, incluyente y solidario, donde las mujeres y la niñez cuenten con mayores garantías de protección y bienestar.

Entre sus propuestas prioritarias destacó el respaldo a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, asegurando que no estarán solas y que desde el Congreso impulsará acciones para fortalecer su atención y protección. Asimismo, señaló la importancia de garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia para las hijas e hijos, como una medida fundamental para salvaguardar sus derechos y desarrollo integral.

“La protección de las mujeres y de la niñez es una prioridad. Queremos construir una sociedad donde todas las familias tengan acceso a condiciones de seguridad, justicia y bienestar”, expresó la candidata.

Claudia Garza también reconoció las necesidades que enfrentan los productores del campo, particularmente ganaderos y agricultores, por lo que manifestó su respaldo a estrategias que permitan fortalecer el mercado nacional de la carne y generar mejores oportunidades para el sector agropecuario.

En materia de salud, destacó la importancia de impulsar campañas permanentes de detección oportuna del cáncer, subrayando que la prevención salva vidas y contribuye a reducir complicaciones graves. En ese sentido, afirmó que la salud de las familias será una constante dentro de su agenda legislativa.

Con estas propuestas, Claudia Garza continúa consolidando una agenda enfocada en la seguridad, la salud, el desarrollo económico y la protección de los sectores más vulnerables del Distrito 03.