ESTE VERANO COAHUILA TE SORPRENDE CON SUS 8 PUEBLOS MÁGICOS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 4 de junio de 2026.- Este verano descubre y disfruta los atractivos únicos que se encuentran en los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila, donde te sorprenderá su naturaleza, gastronomía, tradiciones e historia.

Parras de la Fuente, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Viesca, Candela, Guerrero, Múzquiz y General Cepeda son los Pueblos Mágicos de nuestro estado, en los que las y los coahuilenses, así como turistas y visitantes vivirán gratas experiencias.

Arteaga

Se ubica en la Región Sureste, es conocida como la “Suiza de México”. Sus principales atractivos turísticos son: la Iglesia de San Isidro Labrador, la Sierra de Arteaga, la Acequia, el Museo de las Momias, Bosques de Monterreal y las Vinícolas Bodega Los Cedros y Bodegas del Viento. Lugar ideal para senderismo, montañismo, ciclismo y otras actividades de ecoturismo y de turismo de aventura.

Candela

Se ubica en la Región Centro-Desierto, sus atractivos turísticos son: Las Lajitas, Carricitos, Ojo Caliente y el Frentón; la Iglesia de San Carlos Borromeo, el Museo “Federico Berrueto Ramón”, la Estación de Ferrocarril Candela y la Plaza de Toros. También se encuentran varios ranchos cinegéticos donde habita el venado berberisco, especie que sólo habita en esta localidad.

Viesca

Se localiza en la Región Laguna de Coahuila; entre sus atractivos turísticos: las Dunas de Bilbao, con 21 mil hectáreas de extensión, la Hacienda de Santa Ana de Hornos, la Parroquia de Santiago Apóstol, el Parque Recreativo “Juan Guerra”, Museo Municipal y Tranvía Turístico. Como dato histórico, en 1811, Miguel Hidalgo llegó prisionero a Viesca tras su captura en Baján.

Cuatro Ciénegas

Está en la Región Centro-Desierto y fue declarada Área Natural Protegida gracias a su valiosa biodiversidad. Sus atractivos turísticos son: el Templo de San José, la Casa de la Cultura, el Museo Casa Carranza, las casas vinícolas Vitali y Ferriño, la Poza Azul, Dunas de Yeso, Aruna Parque Natural – antes Río Mezquites – y las Minas de Mármol. En este municipio nació el ilustre varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza en 1859.

General Cepeda

Se localiza en la Región Sureste. Sus atractivos turísticos: Rincón Colorado, Primera Zona Paleontológica abierta al público; la Presidencia Municipal, el Templo de San Francisco de Asís, el Laboratorio Paleontológico y la bodega vinícola Hacienda Florida, entre otros. De este municipio es don Jonás Yeverino, autor de la popular canción “Jarabe Pateño”.

Guerrero

Ubicado en la Región Norte, es uno de los municipios más antiguos del Norte de Coahuila. Sus atractivos turísticos: Iglesia de San Juan Bautista, Misión de San Bernardo, el Parque La Pedrera y el Panteón Municipal. Cuenta con gran riqueza de edificios históricos, panteón y casas habitación catalogadas patrimonio por el INAH. Poseedor de abundante fauna, es uno de los principales destinos con ranchos cinegéticos.

Melchor Múzquiz

Está en la Región Carbonífera de Coahuila, con gran trascendencia paleontológica y hogar de las dos tribus locales: los Negros Mascogos y los indios Kikapú. Entre sus atractivos turísticos están: la Parroquia de Santa Rosa de Lima, los museos “Julio Galán”, “Historia”, Paleontología” y de “Ganadería”; el Parque Recreativo La Cascada, el Río Sabinas y la Comunidad Negros Mascogos.

Parras de la Fuente

Ubicado en la Región Sureste de Coahuila, es lugar de nacimiento de personajes ilustres como Francisco I. Madero, Andrés S. Viesca y Gustavo A. Madero. Sus atractivos turísticos: Iglesia del Santo Madero, Iglesia de Santa María de las Parras y reconocidas casas vinícolas; el Estanque de la Luz y el Cañón de la Lima. En esta comunidad nació la vitivinícola más antigua de Latinoamérica, fundada en 1597.