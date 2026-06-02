UBICA INEGI A COAHUILA EN 1ER LUGAR NACIONAL EN FORMALIDAD LABORAL

Publica INEGI resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo

Coahuila se mantiene como referente nacional en formalidad laboral durante el primer trimestre de 2026

Saltillo, Coahuila; 31 de mayo de 2026.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al primer trimestre de 2026. Las cifras confirman que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con un 65.8 por ciento de su población trabajadora ocupada en empleos formales.

Coahuila mantiene el liderazgo histórico en este rubro que se traduce en acceso a instituciones de salud para los trabajadores y sus familias, fondos de retiro, seguridad social y prestaciones de ley.

En el rubro de prestaciones laborales, el estado también se colocó en el primer lugar nacional, con un 86.7 por ciento de la población ocupada que recibe beneficios, lo que refleja condiciones laborales más sólidas en comparación con otras entidades.

Respecto a la población con contrato escrito, Coahuila alcanzó el segundo lugar nacional con un 75.2 por ciento. En cuanto al acceso a instituciones de salud, el estado se ubicó en la segunda posición nacional con un 76.4 por ciento de trabajadores.

Estos indicadores muestran un panorama laboral favorable en la entidad, en el que la mayoría de los trabajadores cuentan con seguridad social, prestaciones y contratos formales. La consistencia en los resultados de la ENOE confirma la fortaleza del mercado laboral de Coahuila y su capacidad para sostener niveles altos de formalidad en un entorno económico nacional e internacional complejo.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril de 2026 se registraron 12,457 nuevos puestos de trabajo en la entidad, lo que refuerza la tendencia positiva en la generación de empleo formal.

Con estos datos, Coahuila se consolida como un referente nacional en materia de formalidad y condiciones laborales, aportando estabilidad y confianza al mercado de trabajo en México.