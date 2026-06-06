A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS DEL 8 DE JUNIO PODRÁN CONSULTAR LA ESCUELA ASIGNADA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) informa a madres, padres y tutores que, a partir de las 9:00 horas del 8 de junio, podrán consultar los resultados de asignación de escuelas correspondientes al proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027.

Las familias que realizaron su trámite de preinscripción en febrero podrán conocer el plantel educativo asignado para sus hijas e hijos y dar seguimiento a los pasos necesarios para completar su inscripción.

La consulta estará disponible en www.inscripciones.org ⁠

Para acceder, será necesario ingresar la CURP del alumno y la clave RICE (Registro Interno de Control Escolar), también conocida como matrícula, la cual se encuentra en la parte superior del comprobante de preinscripción.

Con esta acción, la Secretaría de Educación fortalece la planeación del próximo ciclo escolar y garantiza espacios educativos para las y los estudiantes de Coahuila.