EN EQUIPO GARANTIZAMOS UNA JORNADA ELECTORAL TRANQUILA Y EN PAZ: MANOLO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 01 de junio de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad donde se revisaron los indicadores del mes de mayo en temas de seguridad , y se comunicaron las acciones y operativos que las distintas dependencias llevarán a cabo e instalarán para la jornada electoral del próximo 7 de junio.

“Arrancamos la semana con la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad. En coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno, dimos seguimiento a las acciones de seguridad y prevención para garantizar que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de paz, orden y tranquilidad para todas y todos”, expresó el Mandatario estatal.

En dicha mesa de trabajo se hizo del conocimiento que las corporaciones de seguridad que actúan en Coahuila están entre las mejor calificadas del país de acuerdo a la encuesta ENSU del INEGI.

De la misma manera, en esta reunión se expuso una visión panorámica de cómo está contemplada la jornada electoral del próximo 7 de junio, con cinco temas fundamentales como la organización electoral, el blindaje electoral, seguridad pública, protección civil y comunicación.

Se dieron a conocer los detalles de cómo se trabajará de manera coordinada y en equipo para garantizar elecciones tranquilas, en paz y con civilidad.

Se informó que el día de la elección se instalarán mesas de trabajo en las diferentes regiones del estado, en las que estarán presentes representantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías, tanto la estatal como la federal, así como algunas otras instituciones federales, y parte del equipo del Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Representantes del INE y del IEC explicaron las tareas operativas fundamentales que se han llevado a cabo en relación al próximo proceso electoral, con el apoyo completo tanto de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Se informó que el 7 de junio será la elección de 25 diputaciones locales para renovar el Congreso del Estado, en donde se registraron un total de 379 candidatos y candidatas de todos los partidos y dos independientes para contender por 16 diputaciones de mayoría relativa, y nueve de representación proporcional.

El domingo 7 de junio podrán votar dos millones 497 mil 551 ciudadanos y ciudadanas de Coahuila; y se instalarán cuatro mil 275 casillas en toda la entidad.

“Está todo organizado, está todo en sintonía y coordinado” mencionó el gobernador al tiempo de pedir a todas y todos los asistentes a esta reunión, a estar muy al pendiente para que sea una elección ejemplar, en paz, tranquila, con mucha seguridad y que sea ejemplo nacional.