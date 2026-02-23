Sheinbaum engrandece al Ejército por el operativo contra ‘El Mencho’: “Ya hay más tranquilidad”

El Gobierno mexicano confirma la muerte de 25 agentes de seguridad durante los enfrentamientos con el cártel tras la muerte de ‘El Mencho’.

La OEA destaca que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado exigen “respuestas firmes”

(EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ensalzado este lunes al Ejército por el operativo que mató al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y por restablecer el orden después de que el grupo criminal reaccionara con disturbios en gran parte del país.

“México tiene unas Fuerzas Armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo (…). Nuestro mayor reconocimiento. México debe sentirse orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas”, ha elogiado la mandataria mexicana en su rueda de prensa de este lunes.

“Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás”, ha reconocido Sheinbaum, quien ha enviado sus condolencias a los familiares de los agentes que han muerto durante los enfrentamientos de las últimas horas con el citado cártel, que se produjeron en gran parte del país.

Así, ha aclarado que el objetivo era su captura y la de quienes le acompañaban y que si ‘El Mencho’ fue abatido fue porque las fuerzas de seguridad, “en el marco de la ley y la Constitución”, respondieron a una agresión previa.

Sheinbaum ha destacado que “ya hay más tranquilidad” y que se está trabajando de manera coordinada para garantizar la paz y la seguridad. Asimismo, ha reiterado que la operación fue realizada de manera exclusiva por las fuerzas de seguridad mexicanas después de que se especulara con la participación de Estados Unidos.

En cambio, ha matizado que sí hubo “intercambio de información” con Estados Unidos, aunque ha insistido en que “toda la operación”, desde su planificación hasta su resolución es obra de las fuerzas de la Defensa mexicana.

De igual forma, la presidenta ha informado de que se ha logrado restablecer la actividad que se vio interrumpida en las últimas horas por la violenta respuesta del cártel a la operación que acabó con su líder en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. “Amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna carretera”, ha celebrado.

MÁS DE 60 MUERTOS, 25 DE ELLOS AGENTES, EN CHOQUES CON EL CÁRTEL

Durante la rueda de prensa, el ministro de Defensa, el general Ricardo Trevilla, ha dado más información sobre cómo se produjo la operación y ha confirmado en el ataque inicial la muerte de siete miembros de la guardia personal de ‘El Mencho’, además del propio capo, quien acabó falleciendo por las heridas cuando era trasladado a Ciudad de México.

El general Trevilla ha informado a su vez de la muerte de Hugo César Macías, alias ‘El Tuli’, considerado la persona de mayor confianza de ‘El Mencho’, operador logístico y financiero de la organización, durante un operativo paralelo en el municipio de El Grullo, también en Jalisco.

Visiblemente afectado, ha alabado el trabajo de los agentes que han muerto durante las últimas horas. “Un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa (…). Cumplieron su misión y se demostró la fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, ha enfatizado.

En su turno de palabra, el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, ha confirmado además la muerte de 25 agentes de la Guardia Nacional, además de un funcionario de prisiones, uno de la Fiscalía General de Jalisco y una civil, durante “las cobardes agresiones” que se produjeron en Jalisco tras el arresto de ‘El Mencho’.

García Harfuch ha cifrado también la muerte de 30 “delincuentes” del cártel durante estos choques en Jalisco, así como otras cuatro más en los ataques que se registraron en el estado de Michoacán.

LA OEA EXPRESA SU RECONOCIMIENTO Y APOYO A MÉXICO

Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA) ha trasladado su solidaridad hacia el Gobierno de México y ha destacado que la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada requieren de “respuestas firmes, coordinadas y sostenidas”.

El secretario general del OEA, Albert Ramdin, ha puesto en valor los mecanismos y los espacios de cooperación que a lo largo de los años han venido desarrollando y ha incidido en que fortaleciendo el Estado de derecho y con acciones conjuntas de toda la región se podrá hacer frente a estas amenazas.

“México ha sido siempre uno de nuestros socios más activos en esta agenda, y desde la Secretaría General le expresamos nuestro respaldo y reconocimiento en esta tarea”, ha expresado el secretario general de la OEA.