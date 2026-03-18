SERÁ EL ANTIGUO HOSPITAL DEL NIÑO UN CENTRO INTEGRAL PARA ATENDER LA SALUD MENTAL

Saltillo, Coah.- Dentro del gran programa de salud mental que se impulsa desde el Gobierno del Estado, y que se opera en coordinación entre la oficina Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud, se llevan a cabo una serie de acciones, obras y proyectos para atender esta condición en beneficio de las y los coahuilenses.

En ese sentido, el antiguo Hospital del Niño está siendo rehabilitado para acondicionar sus espacios para lo que será un centro integral, en donde se atenderá la salud mental de la ciudadanía.

Será un espacio pensado para cuidar la salud mental de manera cercana, preventiva y comunitaria, donde las personas puedan encontrar acompañamiento antes de que los problemas se vuelvan crisis.

En unos meses, el antiguo hospital del niño ofrecerá servicios como orientación psicológica gratuita y consulta médica: atención psiquiátrica, nutrición y farmacia: telemedicina y medicina preventiva; atención en crisis y acompañamiento emocional; grupos de apoyo para pacientes y familias; programas de reinserción social; actividades educativas, culturales y deportivas; capacitación para padres, familias y cuidadores; entre otros.

Además, este centro integral funcionará como un punto de vinculación con hospitales, servicios especializados y programas estatales, para que cada persona reciba la atención que necesita.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, explicó que este modelo busca pasar de un sistema que solo reacciona a las crisis, a uno que previene, acompaña y promueve la salud mental en la comunidad.

“En Coahuila seguimos fortaleciendo una red de atención más cercana, humana y accesible para todas y todos”, expresó.