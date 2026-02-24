Seguimos manteniendo un Coahuila seguro y en paz: Manolo

Gobernador del Estado reitera su compromiso con la seguridad de las y los coahuilenses.

En gira por la Región Carbonífera entregó obras sociales por más de 60 millones de pesos.

Región Carbonífera, Coah.- Desde la Región Carbonífera, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró el compromiso de su administración de mantener un Coahuila seguro y en orden. Señaló que, ante la situación que actualmente se vive en el país, en la entidad se activaron operativos especiales de blindaje en todas las regiones, en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de las familias coahuilenses.

“Nosotros asumimos con gran compromiso la responsabilidad de cuidar a las y los coahuilenses, porque cuando tomé protesta no solamente juré cuidar a mi familia, sino juré cuidar a todas las familias de Coahuila”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que la calidad de vida de una comunidad depende de diversos factores como la infraestructura, los programas sociales, el desarrollo económico y el empleo, pero subrayó que la seguridad es un pilar fundamental.

El mandatario señaló que Coahuila es un estado fuerte porque cuenta con instituciones sólidas, y enfatizó que la seguridad que hoy se vive no es producto de la casualidad.

“Aquí hay trabajo, estrategia, planeación, inversión y voluntad de entrarle de frente al combate a la delincuencia. Hay coordinación entre todas las instituciones de seguridad, y gracias a ello vivimos en un Coahuila blindado”, afirmó.

En relación con los hechos registrados este fin de semana en Jalisco, donde se dio un golpe contundente contra la delincuencia organizada, Manolo Jiménez celebró que la nueva estrategia de seguridad federal esté dando resultados.

Reiteró su rechazo a los hechos violentos que se generaron posteriormente y destacó que, gracias al blindaje institucional y al trabajo coordinado con la federación, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal, las corporaciones municipales y las fiscalías, Coahuila se mantuvo seguro y en paz en momentos complejos a nivel nacional.

Asimismo, reconoció a los elementos de todas las corporaciones que trabajan diariamente por la seguridad del estado.

El gobernador informó que su administración continuará fortaleciendo la infraestructura en materia de seguridad con la construcción de más cuarteles para el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Recordó que este año se ejercerá un presupuesto histórico de 4 mil millones de pesos en seguridad, destinado a la adquisición de patrullas, equipamiento, cámaras de videovigilancia y la ampliación de la red de cuarteles, que sumará un total de 15 en la entidad.

“Reiteramos nuestro compromiso con la Presidenta de la República, con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con las Fuerzas Armadas y, sobre todo, con las familias coahuilenses, para seguir trabajando por la seguridad de nuestro estado”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.