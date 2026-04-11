EN COAHUILA FABRICAMOS LAS MEJORES CAMIONETAS DEL MUNDO: MANOLO

Asisten gobernador y alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe al autoshow de Stellantis en la CDMX

Ciudad de México; a 10 de abril de 2026.- El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañó a los directivos de la empresa Stellantis en la ceremonia de inauguración del evento corporativo Stellar Autofest 2026, en donde la compañía presentó el portafolio de sus marcas, sus próximos lanzamientos estratégicos y la fortaleza de sus operaciones de manufactura e ingeniería en el país.

“Con mucho gusto acompañamos a nuestros amigos de Stellantis en su Stellar Autofest, un evento donde presentaron más de 80 modelos de todas sus marcas. ¡Fue un gran autoshow, muchas felicidades! En Coahuila vamos a seguir creciendo juntos. La presencia de Stellantis en nuestro Estado ha fortalecido nuestro desarrollo, creando miles de empleos, y nos ha hecho más competitivos en el mundo de la industria automotriz. Por ello reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo con la iniciativa privada para atraer más inversiones y empleos para nuestra gente”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez resaltó que Stellantis, al igual que muchas otras empresas instaladas en Coahuila, siguen creciendo sus operaciones en Coahuila gracias a las condiciones que existen en la entidad.

“Los gobiernos no generamos los empleos, pero sí generamos las condiciones óptimas para quienes quieren invertir”, mencionó.

Jiménez Salinas destacó que el trabajo en equipo y coordinado es fundamental para que lleguen más inversiones al estado. Reiteró que Coahuila genera las condiciones de desarrollo como estabilidad laboral, estado de derecho, seguridad, los mejores trabajadores; además de una gran alianza entre la academia, las empresas y el Gobierno, y que, de esa manera, aseguró que la entidad seguirá creciendo junto con Stellantis.

Expresó que a pesar de la incertidumbre económica a nivel global, Coahuila se ha mantenido estable y han seguido llegando inversiones, y dijo tener la certeza que en cuanto el panorama se aclare con la definición de las reglas del T-Mec, Coahuila seguirá creciendo de manera importante.

“En Coahuila tenemos las mejores condiciones, somos de lo mejor para invertir en México; tenemos la mejor relación con Estados Unidos y Canadá, de igual mamera con el estado de Texas; hay una buena relación con el Gobierno Federal; tenemos una gran alianza local con los empresarios, con la sociedad civil organizada.

“Tenemos las mejores condiciones para que, una vez que se definan las reglas del juego del T-Mec, Coahuila sea el mejor lugar para invertir y seguir creciendo”, señaló.

En este importante evento también estuvieron presentes Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; y Luis Olivares Martínez, secretario de Economía del Estado, integrando una comitiva que refrendó el respaldo institucional de Coahuila a una de las empresas automotrices más relevantes con presencia en la entidad.

Durante el evento, el CEO de Stellantis México, Daniel González, acompañado de su equipo directivo, presentó de manera individual las distintas marcas del grupo, así como sus innovaciones, visión de mercado y la estrategia con la que la empresa busca fortalecer su presencia en México en el corto y mediano plazo.

La presencia del Gobernador Manolo Jiménez y de la comitiva coahuilense en este encuentro resultó altamente relevante, al confirmar la cercanía, coordinación y visión compartida que existe entre el Gobierno del Estado, los municipios estratégicos de la región sureste y uno de los grupos automotrices más importantes del mundo.

De manera especial, destacó la presencia de la marca RAM, así como la exhibición de los motores que se producen orgullosamente en Coahuila, los cuales representan un referente de calidad, capacidad industrial y competitividad, además de ser parte fundamental del éxito global de Stellantis.

La participación de Coahuila en este tipo de eventos fortalece el posicionamiento del estado como un actor clave en la industria automotriz de México y Norteamérica, y refleja la importancia de seguir impulsando una relación cercana con las empresas que generan inversión, empleo y desarrollo en la entidad.

Asimismo, este encuentro permitió constatar la solidez de Stellantis en México, así como su apuesta por la innovación, la evolución de sus marcas y el fortalecimiento de sus operaciones, en una industria que atraviesa una etapa de transformación global.

El Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, continúa trabajando con visión, cercanía y coordinación para consolidar las condiciones que permitan a las empresas seguir creciendo, innovando y encontrando en Coahuila un aliado estratégico para su desarrollo.