SE PREVÉN LLUVIAS, FUERTES RACHAS DE VIENTO Y POSIBLES TORBELLINOS EN COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 5 de marzo de 2026. – La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que la presencia de una línea seca sobre el estado de Coahuila, en interacción con otros sistemas atmosféricos, provocará cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes, mismas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h, con posible formación de torbellinos principalmente en la región noreste del estado.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico general para Coahuila es el siguiente:

* Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

* Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en algunas regiones del estado.

* Vientos con rachas de 60 a 80 km/h y posibles torbellinos, lo que podría provocar caída de árboles, postes y estructuras ligeras, así como afectaciones en anuncios espectaculares y objetos mal asegurados.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes:

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por la acción del viento.

* Retirar macetas, muebles y objetos en balcones, azoteas o patios que puedan caer o ser proyectados.

* Evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes o estructuras inestables.

* Manejar con precaución, ya que la lluvia puede reducir la visibilidad y el viento desestabilizar los vehículos.

* Durante tormentas eléctricas, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

* En caso de torbellinos o remolinos, resguardarse en un lugar seguro, preferentemente en la planta baja de una construcción sólida y en una habitación sin ventanas.

* Mantenerse atento a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de las autoridades.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente a la población.

En caso de emergencia, llama al 911.