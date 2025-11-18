Se inaugura en Múzquiz el Torneo Estatal de Béisbol U7 y U9

Múzquiz, Coahuila.— En un ambiente lleno de entusiasmo y espíritu deportivo, este domingo 16 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del Torneo de Campeonatos Estatales de Béisbol en las categorías U7 (nacidos en 2019) y U9 (nacidos en 2017), teniendo como sede la Macroplaza de Múzquiz.

En representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó la ceremonia inaugural el Ing. Héctor Miguel García, Síndico de Mayoría, acompañado por autoridades municipales y deportivas, entre ellas:

• José Manuel Flores, Secretario del Ayuntamiento.

• Prof. Ariel Flores, Presidente de la Asociación de Béisbol de Aficionados A.C.

• Prof. Gerardo Múzquiz Loo, Director de Fomento Deportivo.

• Prof. Carlos Mendoza V., Director de Guardia Civil.

• Prof. Ernesto Martínez de los Santos, Coordinador de Béisbol en el municipio de Múzquiz.

Durante la ceremonia, el Mensaje y Declaratoria Inaugural estuvo a cargo del Ing. Héctor Miguel García, quien destacó la importancia de promover el deporte desde la niñez, fortaleciendo los valores, el trabajo en equipo y la convivencia familiar.

La Protesta Deportiva fue dirigida por el Prof. Ariel Flores, presidente de la Asociación de Béisbol.

Equipos Participantes

Categoría U7

• Región Norte

• Rivereña – Monclova

• Sabinas

• Furia Azul A – Monclova

• Furia Azul B – Monclova

• Vaqueros – Saltillo

Categoría U9

• Vaqueros – Saltillo

• Región Norte

• Rivereña – Monclova

• Liga Saltillo

• Charros – Saltillo

• Furia Azul A – Monclova

• Furia Azul B – Monclova

• Sabinas

El Gobierno Municipal de Múzquiz reiteró su compromiso con el desarrollo deportivo de la niñez y juventud, así como con la promoción de eventos que impulsan la integración entre las distintas regiones del estado.

La clausura del torneo se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre, nuevamente en la Macroplaza de Múzquiz, donde se reconocerá el esfuerzo y desempeño de todos los participantes.