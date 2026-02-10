Se entregan ‘obras sociales a pasos de gigante’ en todas las regiones por 1500 mdp

Monclova, Coah.- Al entregar obras de recarpeteo y pavimentación en Monclova, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que en 2025 se detonó el programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante, en el que, en equipo con los municipios, se invirtieron mil 500 millones de pesos en acciones de drenaje, pavimientos, electrificación, techos, cuartos, infraestructura educativa, entre otras.

Acompañado por Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, Jiménez Salinas entregó diversas obras de recarpeteo y pavimentación en este municipio, que son parte del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante.

“Junto con nuestro amigo el alcalde Carlos Villarreal y el gran equipo Mejora Monclova, concluimos la entrega de las obras del programa ‘Obras Sociales a Pasos de Gigante 2025’ con una inversión de 122 millones de pesos. Agua, drenaje, pavimento, infraestructura escolar y mejoras a espacios públicos fue lo que llevamos a muchas colonias, barrios y ejidos de este gran municipio de la región centro. Además seguimos fortaleciendo la seguridad e impulsando el desarrollo económico para la región Centro de Coahuila”, destacó.

El Mandatario estatal señaló que para su administración es de suma importancia mejorar el interior de las colonias, de los barrios y de los ejidos, ya que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses.

Recordó que, gracias a la mezcla de recursos municipales y estatales, se pudo juntar una bolsa de más de 122 millones de pesos para este tipo de obras para Monclova, en donde además se realizaron otras obras para impactar de manera positiva en todo Monclova.

Informó que para este 2026 se invertirán más de 130 millones de pesos en Obras Sociales a Pasos de Gigante para Monclova, y anunció que este mismo año se iniciará la modernización, rehabilitación y ampliación del libramiento Oriente, conocido como el de la Puerta 4, en donde se aplicarán alrededor de 90 millones de pesos y que fortalecerá la conectividad y competitividad de Monclova.

“Esta es una obra muy importante y nos la ha estado pidiendo ya desde ese tiempo”, señaló.

Manolo Jiménez anunció que en las próximas semanas presentará un programa de mega obras por miles de millones de pesos, las cuales ayudarán a fortalecer la conectividad de la carretera 57 desde Saltillo hasta Piedras Negras y Acuña.

Destacó que, en el tema de programas sociales, su administración tiene programas importantes como lo son los programas de Mejora, como el alimentario, la tarjeta La Mera Mera, la Tarjeta de la Salud Popular; los mercaditos Mejora.

Además, expresó que se fortalecerán las becas en conjunto entre los municipios, estado y federación.

“Tenemos las superbecas para jóvenes que quieren aprovechar alguna oportunidad; tenemos las becas Mujeres Echadas Pa’delante; este año vamos a realizar y a detonar nuevamente, así como lo hicimos en el 2025, un gran programa para apoyar a nuestra gente con discapacidad con una inversión mayor a los 300 millones de pesos”, mencionó.

Agregó que en Coahuila se tienen otros programas importantes que tienen que ver con el desarrollo y el empleo, y que este año se van a detonar miles de nuevas plazas de trabajo para la gente de esta región, gracias a las inversiones que se anunciaron en 2025.

De la misma manera, comentó que se tienen los créditos para mujeres y hombres emprendedores que van de 30 mil pesos, para pequeños y micro emprendedores con cero por ciento de intereses, y créditos de hasta dos millones de pesos con tasas preferenciales.

Al mencionar el tema de AHMSA, el Mandatario estatal expresó que lo principal y lo más importante de la subasta, que está tratando el Gobierno Federal, es garantizar el pago justo a los trabajadores y a reactivación de la empresa.

De la misma manera, Jiménez Salinas abundó que, en equipo con las y los alcaldes, se impulsará un gran programa de empleo temporal para mujeres que son cuidadoras del hogar, que cuidan a sus hijos, a sus nietos o algún familiar.

Destacó, además, que se sigue trabajando para fortalecer uno de los temas prioritarios para su administración, como lo es la seguridad.

“Vamos a seguir hacia adelante; vamos a seguir avanzando; vamos a seguir haciendo de Coahuila el mejor lugar para vivir en México con nuestras familias”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.

En su mensaje Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, mencionó que las obras que hoy se entregan ayudan a cumplir compromisos con la gente, trabajando de la mano y en equipo con el gobernador Manolo Jiménez.

Agregó que todos los días trabajan en coordinación para generar mejores condiciones, más y mejores oportunidades para las y los coahuilenses.

Esra Cavazos del Bosque, delegada de Mejora Coahuila en la región Centro, expresó que hoy no solo se entrega una obra social, sino que se entrega mejor movilidad, mayor seguridad, y mejor calidad de vida para las familias.

Sonia Ortega Ortega, beneficiaria de estas obras, agradeció al gobernador Manolo Jiménez porque estas calles pavimentadas son obras prácticas y necesarias que s usan todos los días y que se notan en la seguridad vial.

Acompañaron al gobernador en este evento, además, Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora; Guadalupe Oyervides Valdés, diputada local; Theodoros Kalionchiz, diputado federal; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario regional; Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social Mejora.