OBTIENE COAHUILA OCHO MEDALLAS EN LA COPA PRESIDENTE DE TIRO CON ARCO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Coahuila obtuvo ocho medallas en la Copa Presidente de tiro con arco que se celebró en Tlaxcala, de las cuales dos fueron de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Mariana Ramos Guerrero se quedó con la medalla de oro dentro de la modalidad recurvo individual categoría Sub-16; en tanto que Carlos Lira García subió a la cima del podio en compuesto Sub-21 individual.

En compuesto mixto categoría Sub-16, la dupla conformada por Susana García y Arturo Barrera se colgaron la medalla de plata; al igual que Ximena Domínguez y Antonio Epifanía, quienes terminaron segundos en compuesto mixto Sub-18.

Juan Pablo Tellez consiguió la medalla de bronce en recurvo individual categoría Sub-21; mientras que Susana García terminó en la tercera posición en compuesto Sub-16 individual.

Finalmente, la dupla conformada por Elissa Jacobo y Mateo Villarreal se colocaron en el tercer sitio de la modalidad compuesto mixto Sub-14; en tanto que Rafael Muñoz se agenció el bronce en compuesto Sub-21 individual.