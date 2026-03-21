SEGUIMOS REFORZANDO EL BLINDAJE DE COAHUILA: MANOLO

Coahuila contará con 18 cuarteles para el Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Estatal y 5 arcos de seguridad carretera

Con inversión de 28 millones de pesos, arranca la construcción de un cuartel militar y un arco de seguridad carretero, en los límites con Zacatecas

Ejido Encarnación de Guzmán, Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 20 de marzo de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha la construcción de un cuartel para el Ejército Mexicano y de un arco de seguridad carretero, ambos en los límites con el estado de Zacatecas, obras en las que se invertirán 28 millones de pesos y que abonarán a reforzar el blindaje de Coahuila.

“Junto con nuestro amigo el alcalde Javier Díaz iniciamos la construcción de un nuevo cuartel del Ejército Mexicano y un arco de seguridad para la Policía Estatal en los límites de Coahuila con Zacatecas en el municipio de Saltillo. Seguimos fortaleciendo la seguridad de nuestro Estado con acciones contundentes”, destacó el gobernador.

El cuartel militar tendrá capacidad para 60 elementos y estará totalmente equipado; mientras que el arco de seguridad contará con sistema de videovigilancia, punto de revisión techado, oficinas, punto de vigía, sanitarios.

Manolo Jiménez destacó la gran inversión en el tema de seguridad que se ha estado realizando dentro de su administración, e informó que ya se tienen 15 cuarteles y que serán en total 18 los que se entreguen al final de su gestión, así como cinco arcos de seguridad en puntos estratégicos de la entidad.

“En todas estas obras de infraestructura de seguridad estamos invirtiendo cientos de millones de pesos, porque para nosotros la seguridad es lo más importante”, señaló.

Asimismo, mencionó que se está trabajando para que los elementos de las policías tengan mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos y mejores prestaciones.

Destacó que en Coahuila se tiene un gran trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con mucha voluntad, gracias a lo cual nuestra entidad es uno de los estados más seguros del país.

Manolo Jiménez reiteró su compromiso de trabajo por continuar fortaleciendo y robusteciendo el modelo de seguridad y el blindaje de Coahuila.

El general de Brigada E. M Juan Carlos Quiróz Muñoz, Comandante de la 6ª. Zona Militar expresó que el inicio de esta construcción es reflejo claro de que el gobierno de Coahuila no solo asume la tarea que le corresponde, sino que se compromete.

“Estas obras que hoy inician son una inversión en tranquilidad, en seguridad; constituyen una acción concreta para seguir manteniendo a Coahuila como un estado seguro, un estado donde la ciudadanía puede vivir con confianza, desarrollarse en paz y sentirse protegida”, mencionó.

Reconoció que Coahuila es un referente nacional en seguridad, y que para segur en ese rumbo, es necesario continuar avanzando unidos.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, mencionó que con el arranque de estas obras, el gobernador Manolo Jiménez da una muestra clara que la seguridad es la máxima prioridad, y que por eso Coahuila se sigue consolidando como el segundo estado más seguro de México, y Saltillo se consolida como la capital más segura del país.

Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública expresó que cuando el gobernador Manolo Jiménez inviuerte en seguridad, también invierte en desarrollo, en confianza y en un futuro mejor para Coahuila.

Acompañaron al gobernador en el arranque de estas obras, Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Coronel Luis Adolfo Márquez Tello, Comandante del 69 Batallón de Infantería; Hugo Eduardo García, subdelegado de la FGR; Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial.