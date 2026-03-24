INVERTIREMOS MÁS DE DOS MIL MDP EN OBRAS SOCIALES EN TODAS LAS REGIONES DE COAHUILA: MANOLO

Desde Piedras Negras, el Gobernador del Estado arranca el programa estatal “Con Obras Sociales a Pasos de Gigante”

“En Coahuila no grillamos ni dividimos; en Coahuila trabajamos en equipo, planeamos y damos resultados”

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.- Desde Piedras Negras y para todo el Estado, acompañado por alcaldesas y alcaldes de la entidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó el programa “Con Obras Sociales a Pasos de Gigante” que, para este 2026, tiene una bolsa histórica de más de dos mil millones de pesos para acciones de pavimentación, recarpeteo, electrificación, agua, drenaje, techos, cuartos adicionales, entre otras, para las colonias, barrios y ejidos de todo Coahuila.

“Desde Piedras Negras, Coahuila lanzamos en equipo con la gran mayoría de las y los alcaldes, el súper programa de “Obras Sociales a Pasos de Gigante” con una inversión de más de 2 mil millones de pesos. Seguimos con todo pa’ delante cumpliendo”, destacó el gobernador.

Estas obras son parte del compromiso de llevar desarrollo parejo a todas las regiones, y son parte del trabajo de la administración estatal, que a través de la estrategia transversal Mejora, se impulsan en los 38 municipios del estado para impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias.

En evento celebrado en la Universidad Politécnica de Piedras Negras, en donde se construirá un arco – techo estructural dentro de este mismo programa, con inversión de 4.6 millones de pesos, el Mandatario estatal reconoció que este gran programa que se detona, tiene que ver con el trabajo en equipo y con la suma de esfuerzos de todas las alcaldesas y alcaldes de todos los partidos que quieren trabajar por el bien de sus municipios.

“Las 36 alcaldesas y alcaldes que están presentes en este evento, entienden que el punto de encuentro son nuestros municipios y Coahuila”, manifestó, al tiempo de agradecerles todo su apoyo para poder concretar este gran programa de obras sociales.

Jiménez Salinas expresó que en equipo y en coordinación con todos los municipios se están llevando a cabo grandes obras en todas las regiones de la entidad, que fortalecen la competitividad y el desarrollo en cada una de estas regiones.

Mencionó que para tener calidad de vida se requiere de varios factores como las obras y programas sociales, las grandes obras de infraestructura, los programas educativos y de salud; además de la seguridad.

En ese sentido, destacó que el blindaje en seguridad que se tiene en Coahuila es ejemplar a nivel nacional, y que se seguirán fortaleciendo a las instituciones y trabajando en equipo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, con las fiscalías y las policías municipales; así como trabajo coordinado entren los poderes del estado.

“Nosotros no andamos grillando, no andamos polarizando, no andamos dividiendo, no estamos inmersos en pleitos estériles; aquí nosotros, en equipo con la mayoría de las alcaldesas y alcaldes, trabajamos, planeamos, nos ponemos de acuerdo y, en conjunto, le damos resultados a nuestra gente”, indicó el gobernador Manolo Jiménez.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de la estrategia Mejora Coahuila, informó que en equipo con los municipios se invierten más de dos mil 75 millones de pesos para todas las regiones, con lo que se garantiza un desarrollo parejo.

“Las inversiones y obras que hoy se anuncian, son el resultado de la coordinación con alcaldesas, alcaldes, empresarios, sociedad civil y con la gente de las colonias, de los barrios y de los ejidos”, explicó.

Alma Alejandra Vélez Montalvo, beneficiaria de algunas de las obras, agradeció al gobernador por arrancar desde Piedras Negras este programa de obras con las que el desarrollo llega parejo a todas las regiones de Coahuila.

En este estuvieron presentes, además, diputadas y diputados locales; funcionarios estatales y municipales; mandos militares y de las policías estatal y municipales; representantes de la iniciativa privada y de la sociedad civil.