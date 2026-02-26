Muere Temo Rodríguez, ex alcalde de Sabinas

Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, el que fuera Presidente Municipal de Sabinas en la administración de un solo año del 2018 y del periodo 2019-2021 falleció esta mañana del 26 de febrero de 2026. Temo, como era conocido, había sido intervenido quirúrgicamente el día de ayer y se reportaba estable tras la operación. Pero al filo de las 10 am de hoy saltaba la triste noticia del fallecimiento.

Temo Rodríguez era actualmente, Director de gestión y enlace Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural en Coahuila. Temo Rodríguez es recordado por haber sido el primer alcalde reelecto en la historia de Sabinas bajo el lema “Sabinas, Tierra de Amigos”.

Su mandato fue una gestión atípica de solo un año. Este mandato corto se implementó para empatar los calendarios de las elecciones municipales con las federales en México. Siendo reelegido para un segundo periodo 2019-2021. Tras ganar la reelección en 2018, gobernó durante un periodo constitucional completo de tres años.