TURISTEA EN EL ESTADO MÁS SEGURO: MANOLO

Arranca Gobernador operativo de seguridad de Semana Santa y Pascua

Arteaga, Coahuila; de Zaragoza; a 24 de marzo de 2026.—El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el arranque oficial del Operativo de Seguridad y Actividades de Semana Santa 2026, desde el Pueblo Mágico de Arteaga, donde destacó la coordinación interinstitucional como la base del éxito de las estrategias de seguridad y atención para las y los coahuilenses, así como para visitantes nacionales y del extranjero.

“Desde el hermoso pueblo mágico de Arteaga, en conjunto con instituciones municipales, estatales y federales dimos el banderazo de arranque al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026. En Coahuila, la seguridad de nuestras familias y de quienes nos visitan es una prioridad. Estamos listos para recibirlos con una gran oferta de actividades y destinos en todo el estado. ¡Turistea en el estado más seguro!”, destacó el gobernador.

Asimismo, agradeció la anfitrionía de la presidenta municipal de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, y recalcó que el objetivo central del operativo es garantizar vacaciones seguras, tranquilas y ordenadas para quienes recorrerán el estado durante Semana Santa y Pascua.

Jiménez Salinas subrayó que la coordinación institucional ha sido una gran fórmula para el desarrollo de proyectos y programas en beneficio de las familias del estado.

Dio a conocer que en este operativo participan el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Policía Estatal, Poder Judicial, Poder Legislativo y dependencias municipales, estatales y federales.

El gobernador agradeció el trabajo de alcaldesas y alcaldes de Arteaga, Saltillo, Parras, Ramos Arizpe y General Cepeda, así como el seguimiento del Secretario de Gobierno y el equipo de Seguridad Pública.

“En seguridad no podemos bajar la guardia. Tenemos un trabajo permanente, con estrategia, prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, reiteró.

Además, este banderazo representa también el impulso a las actividades turísticas del estado. Jiménez Salinas recordó que Coahuila cuenta con ocho Pueblos Mágicos, cinco regiones con desierto, montañas, bosques, museos, gastronomía, hospedaje de calidad y atractivos naturales que permiten ofrecer experiencias únicas, por lo que impulsó la campaña “Turistea en el estado más seguro de México 2026”, junto con las campañas ya consolidadas “En Coahuila hay plan” y “Sorpréndete con Coahuila”.

“En nuestro estado tenemos lugares maravillosos. Coahuila sorprende, pero sobre todo, aquí se turistea en el estado más seguro”, afirmó.

Manolo reconoció al personal de Protección Civil, de atención en carreteras y al equipo de incendios forestales, quienes recientemente desplegaron un operativo preventivo y de combate ante la temporada de riesgo.

Hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar los bosques, el campo y respetar los reglamentos al realizar actividades como picnics y campamentos.

Jiménez Salinas aseguró que este operativo multifactorial, que integra seguridad, prevención, servicios turísticos y protección ambiental, permitirá que coahuilenses, visitantes de otros estados y del extranjero disfruten de sus vacaciones con paz y tranquilidad.

“Estamos listos para hacer equipo y lograr que quienes vacacionen en nuestro estado tengan una experiencia maravillosa. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a vacacionar en Coahuila”, concluyó.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, expuso que este operativo de Semana Santa tiene como objetivo garantizar que cada familia y visitante disfrute la grandeza de Coahuila en un ambiente de paz, orden y confianza, resultado de la coordinación, estrategia y voluntad que caracterizan al estado.

Recordó que son más de 10 mil elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales que participan en un despliegue que privilegia la presencia, cercanía y protección.

El operativo se fortalece con Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Ángeles Verdes, el INM y la Secretaría de Turismo, además de reuniones previas con los alcaldes y alcaldesas para homologar protocolos.

Señaló que Coahuila cuenta con infraestructura sólida: arcos carreteros, el avance en la meta de 18 cuarteles, y el sistema de videovigilancia más grande en su historia, con monitoreo permanente desde el C4 y C2, junto a las líneas 911 y 089 activas 24/7.

“Proteger los Pueblos Mágicos y destinos turísticos de Parras y Cuatro Ciénegas a Arteaga, Candela, Guerrero y Melchor Múzquiz, es proteger a nuestra gente, garantizando un turismo seguro con fuerzas de seguridad firmes, cercanas y respetuosas de los derechos humanos”, destacó.

Enfatizó, que Coahuila recibe a sus visitantes con los brazos abiertos, pero advierte con claridad que quien intente vulnerar la paz enfrentará una respuesta inmediata y contundente del Estado. Hoy, Coahuila se reafirma como el estado más seguro del norte y la frontera más segura de México.