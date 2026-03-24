Promueve Sergio Zenón mantenimiento de la Carretera Federal 57

Saltillo, Coahuila a 23 de marzo de 2026.- En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte federal a realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, y a mejorar la señalización vial de la Carretera Federal 57, que atraviesa la región norte de Coahuila, particularmente en el tramo que conecta los municipios de la región Cinco Manantiales con Piedras Negras; a fin de prevenir accidentes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para las personas que transitan por esa vía.

Por la relevancia de esta carretera, el mantenimiento preventivo y correctivo es fundamental. Según lo manifestó el diputado, habitantes de la región y usuarios de esa vía, particularmente transportistas, han señalado de manera reiterada el deterioro de la infraestructura carretera: baches profundos, grietas en el pavimento, líneas de circulación prácticamente invisibles y señalización deficiente; condiciones que incrementan el riesgo de accidentes.

De acuerdo con información difundida en medios de comunicación, con frecuencia se registran incidentes viales en el tramo que conecta Nava con otros municipios de la zona. Volcaduras, derrapes y colisiones con vehículos de carga se presentan de manera recurrente en el tramo Nava-Piedras Negras, dejando como saldo personas lesionadas e incluso pérdida de vidas humanas. Muchos de estos percances podrían prevenirse mediante acciones oportunas de mantenimiento, señalización y mejora de las condiciones de la vía.

“No se trata únicamente de una vía de comunicación federal; es el camino que diariamente recorren miles de personas para ir al trabajo, a la escuela, a sus consultas médicas o para reunirse con sus familias”, reiteró Velázquez Vázquez.