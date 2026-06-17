Programas de protección al empleo automotriz ante riesgo arancelario: Edna Dávalos

Saltillo, Coahuila, 16 de junio de 2026.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, para solicitar a la Secretaría de Economía Federal y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implementar programas de reconversión laboral y recolocación para los trabajadores del sector automotriz de Coahuila afectados por la incertidumbre arancelaria internacional.

Actualmente, el sector automotriz enfrenta un entorno internacional complejo derivado de la incertidumbre generada por posibles modificaciones a las políticas arancelarias, ajustes en las cadenas globales de suministro y cambios en las condiciones comerciales entre países.

Estos factores han provocado cautela en diversos mercados y generan preocupación legítima entre trabajadores, empresas y estados cuya economía está estrechamente vinculada a esta industria. Si bien Coahuila mantiene importantes ventajas competitivas gracias a su ubicación estratégica, seguridad, infraestructura, estabilidad laboral, capital humano calificado y capacidad exportadora, resulta indispensable anticiparse a los posibles efectos que estos factores externos pudieran generar en el empleo y en las oportunidades de desarrollo para miles de trabajadores del sector.

En este sentido, la capacitación continua, la reconversión laboral y los mecanismos de recolocación representan herramientas fundamentales para brindar nuevas oportunidades a quienes pudieran verse afectados por ajustes productivos derivados de factores externos.

La reconversión laboral no debe entenderse únicamente como una respuesta ante una eventual pérdida de empleo, sino como una estrategia de largo plazo que permita a las y los trabajadores adaptarse a las nuevas exigencias de la industria automotriz, particularmente en áreas relacionadas con la electromovilidad, la automatización, la manufactura avanzada y las nuevas tecnologías que están transformando al sector a nivel global.