San Luis Potosí reafirma su posición como ‘Destino Surrealista de México’ en Fitur

Madrid,- (EUROPA PRESS) -El estado mexicano de San Luis Potosí concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, consolidando su posición como ‘Destino Surrealista de México’ y como una entidad con una oferta turística sólida, diversa y competitiva en los mercados internacionales.

Durante su presencia en el stand de México, país socio de esta edición de la feria, la delegación potosina sostuvo una agenda estratégica de promoción y vinculación con operadores turísticos, agencias de viaje, compradores internacionales, aerolíneas y medios especializados, presentando una oferta integral basada en patrimonio cultural, naturaleza, turismo de aventura, experiencias comunitarias y productos turísticos de alto valor.

Este territorio destacó ante los visitantes internacionales la diversidad de sus atractivos turísticos, desde os Pueblos Mágicos y expresiones culturales de la capital del estado, hasta los paisajes naturales emblemáticos de la Huasteca Potosina, con cascadas, ríos, sótanos y entornos de alto valor ambiental.

Asimismo, San Luis Potosí promovió rutas turísticas estratégicas como la Ruta del Café, la Ruta de las Haciendas y la Ruta Turquesa, así como experiencias ligadas a la gastronomía local, vino, mezcal y otros productos regionales y manifestaciones culturales con identidad propia que contribuyen a la experiencia turística, como la Semana Santa y la Procesión del Silencio.

Uno de los énfasis de la participación del estado fue la promoción de proyectos de turismo comunitario, como la Riviera Huasteca, donde las comunidades locales participan activamente en la gestión de servicios, la producción artesanal y la gastronomía, fortaleciendo un modelo de desarrollo sostenible e incluyente.

MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA

San Luis Potosí también ha confirmado el lanzamiento de dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga hacia el centro y norte del país que será operados por la aerolínea Viva Aerobus.

En concreto, la conexión San Luis Potosí-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles operará a diario desde el 23 de marzo de 2026 para permitir enlaces a más de 35 destinos nacionales e internacionales, mientras que la ruta San Luis Potosí-Monterrey iniciará el 30 de junio con tres o cuatro frecuencias semanales.

El modelo de tarifas accesibles planteado por la aerolínea y la expansión de la red de vuelos fortalecerán la competitividad del aeropuerto local, así como la captación de mayor afluencia de visitantes desde regiones clave de México.

“Nuestra presencia en Fitur 2026 confirma que San Luis Potosí cuenta con un modelo turístico sólido, basado en identidad, participación comunitaria y sostenibilidad, que responde a las exigencias de los mercados internacionales y posiciona al estado como un destino con personalidad propia y alto potencial de crecimiento”, señaló la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.