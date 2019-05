San Juan de Sabinas, Coah.- Con los honores correspondientes, pero sobre todo con el dolor de su partida, autoridades municipales de San Juan de Sabinas despidieron al Oficial Edgar Omar Fernández Gutiérrez, quien murió este miércoles 15 de mayo, en el cumplimiento de su deber de salvaguardar la paz y la tranquilidad de este municipio que lo acogió como empleado de la Dirección de Seguridad Pública.

El alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, encabezó la ceremonia junto con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, sin pasar por alto la presencia de la familia de Edgar, sus padres, su esposa, sus hijos y demás familiares, quienes se dieron cita en la explanada de la Presidencia Municipal, para despedirlo con honores.

En el marco de la despedida del Oficial, se montaron varias guardias de honor.

La Primer Guardia de Honor fue encabezada por:

-El Alcalde, Licenciado Julio Iván Long Hernández.

-El Director de Seguridad Pública, Comandante Rolando Noé Fernández Martínez.

– C. Aarón Valdez, Fuerza Coahuila Proximidad Social.

– C. Carlos Ortiz Salazar, Director de Seguridad Pública del Municipio de Melchor Múzquiz .

– C. Lionel Olivier Payan Sánchez, Director de Seguridad Pública del Municipio de Sabinas.

– C. Adrián Alcaraz, de la Policía Federal.

– Licenciado Eduardo Castro, Ministerio Público.

– C. Carlos Jara Salazar, Fuerza Coahuila Grupo de Reacción.

Fue su compañera la oficial de Policía Graciela Flores Franco, quien dio lectura a la Biografía de Edgar Omar Fernández Gutiérrez.

Fernández Gutiérrez ingresó a las filas de Seguridad Pública el 08 de octubre del 2013, laboró 5 años y 7 meses como Oficial de Policía.

A Edgar le sobreviven sus padres: Juan Antonio Fernández Saldaña y la señora Josefina Gutiérrez Vázquez; su esposa Brenda Rubí del Río Moreno, también sus hijos: S. A. F. A. de 13 años, K. Y. F. Y. de 5 años, K. Y. F. Y. de 4 años, y S. R. F. R. de 2 años de edad.

En su mensaje, el alcalde Julio Iván Long Hernández, dijo que siempre será lamentable la partida de una persona tan joven, es una gran pérdida para sus familiares y amigos, por quienes Omar siempre dio lo mejor de sí.

“Es una gran pérdida para el personal de la Dirección de Seguridad Pública, para quienes Omar fue un apoyo y guía en la lucha por preservar la paz y la tranquilidad en nuestro municipio; y para los Sanjuanenses, por quienes Omar entregó hasta el último aliento, protegiendo siempre nuestras vidas”, dijo en su discurso.

Por ello, señaló que el Gobierno Municipal cumplió en todo momento no escatimando recursos en la atención y estabilización de el valioso elemento de Seguridad Publica; sin embargo, hoy se adelantó en el camino.

“Para sus familiares, reitero nuestro apoyo y asistencia, no están solos, saben que siguen contando conmigo”, dijo.

“Vamos a recordar a Omar con trabajo y sacrificio, haciendo lo que él hubiera hecho por nosotros y por su ciudad. Nos podemos sentir orgullosos, ya que cumplió con su deber hasta entregar la vida, enalteciendo los principios que rigen a la Dirección de Seguridad Pública: disciplina, lealtad y honestidad. Descanse en paz nuestro compañero Edgar Omar Fernández Gutiérrez”, señaló, al tiempo que exclamó “San Juan de Sabinas siempre estará en deuda contigo”.

Acto seguido, el Director de Seguridad Pública Rolando Noé Fernández Martínez, dio el último pase de lista, para recordar a Edgar Omar Fernández Gutiérrez.

Su esposa la señora Brenda Rubí del Río Moreno, recibió de manos del alcalde, la bandera de México, en honor a la memoria de Edgar Omar. La madre del policía, también recibió la gorra que el Oficial portó durante sus años de servicio.

Al término de la ceremonia los restos del oficial Edgar Omar Fernández Gutiérrez, fueron trasladados al municipio de Múzquiz, para posteriormente darle cristiana sepultura.