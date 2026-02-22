Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco

El hombre más buscado del mundo fue abatido en Jalisco durante un operativo encabezado por el Ejército.

Medios de comunicación nacional y periodistas afirman que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero, como parte de los operativos llevados a cabo en Jalisco que desataron una ola de violencia en el mismo y otros estados.

El hombre más buscado del mundo, de acuerdo con fuentes federales al medios de comunicación Milenio, fue abatido en Jalisco durante un operativo encabezado por el Ejército mexicano.

El Gabinete de Seguridad confirmó que se llevaron operativos durante este domingo en el estado de Jalisco, de los cuales derivaron bloqueos carreteros en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Colima, situaciones que estaban siendo atendidas.

“El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales”, escribieron en X.

Cabe destacar que esta información solo ha circulado por medios de comunicación y analistas de seguridad; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado el hecho.