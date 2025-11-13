Registro oportuno de niñas y niños ante el Registro Nacional de Población, solicita Claudia Aldrete

Saltillo, Coah.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Claudia Elizabeth Aldrete García, mediante el cual solicita al Registro Nacional de Población (RENAPO), que en coordinación con las autoridades de los estados en materia de registro civil y de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se refuercen los mecanismos para garantizar que todas las niñas y niños sean registrados conforme a la ley, protegiendo su derecho a la identidad.

Carecer de registro o acta de nacimiento puede convertirse en un factor de exclusión; además, cuando los niños y las niñas no cuentan con un registro desde el nacimiento, también son expuestos con mayor facilidad a ser víctimas de trata de personas, matrimonios forzados, adopciones ilegales, reclutamiento forzado, entre otros

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución, toda persona tiene derecho a una identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento; también el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que los Estados deben respetar el derecho de la niñez a preservar su identidad. No obstante, de acuerdo con el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mismo que se realizó en 2020, en México hay poco más de 451 mil personas sin un acta de nacimiento.

Por citar un ejemplo, hace días se dio a conocer que, en Piedras Negras, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) atiende cada mes entre cuatro y cinco casos de menores que no cuentan con acta de nacimiento, de acuerdo a lo que informó la subdelegada Edith Hernández Pérez, señalando además que gracias a las brigadas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez, el trámite de registro de nacimiento puede realizarse de manera gratuita, permitiendo que más familias regularicen la situación de sus hijos.

“Contar con acta de nacimiento es un derecho fundamental de todas las niñas, niños y adolescentes; esto les confiere el derecho a la identidad, y con ello el acceso a otros múltiples derechos… y ser considerados de manera formal como parte de una comunidad, un pueblo, etnia, entre otros” destacó la diputada.