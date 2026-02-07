Refugios temporales para seres sintientes en situación de calle, plantea Edna Dávalos

Saltillo, Coah.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, mediante el cual exhorta a los 38 municipios, para que implementen acciones para la habilitación de refugios temporales durante contingencias climáticas para seres sintientes en situación de calle.

Coahuila ha sido históricamente un referente nacional en materia de protección y bienestar de los seres sintientes, al contar con un marco jurídico que reconoce su valor intrínseco y la obligación de las autoridades de garantizarles un trato digno, libre de crueldad, abandono y maltrato.

En los últimos años, el Estado de Coahuila ha enfrentado fenómenos climáticos cada vez más extremos y recurrentes, tales como frentes fríos intensos, heladas, lluvias torrenciales y olas de calor extremo, los cuales afectan de manera directa y desproporcionada a los seres sintientes que se encuentran en situación de calle.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, publicada en 2022, en el Estado de Coahuila existen aproximadamente 3,146,771 perros, de los cuales únicamente 1,005,458 cuentan con un hogar, lo que implica que dos terceras partes de la población canina vive en situación de calle. De igual forma, se estima que en el Estado existe una población superior al millón de gatos, de los cuales alrededor de 300 mil viven en condiciones de calle.

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes del Estado de Coahuila, resulta indispensable implementar acciones que generen un impacto positivo en la vida de los seres sintientes, particularmente de aquellos que no cuentan con un hogar o que han sido víctimas de abandono.

En este sentido, se plantea establecer los mecanismos necesarios para la habilitación de refugios temporales para seres sintientes, particularmente perros y gatos en situación de calle, durante contingencias climáticas, mediante acciones de bajo costo y alta colaboración comunitaria.