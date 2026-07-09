Urge resuelva IMSS e ISSSTE desabasto de medicamentos oncológicos: Rocío Ramos

Saltillo, Coahuila.- En sesión de la Diputación Permanente se aprobó un punto de acuerdo presentado por la Diputada Rocío del Carmen Ramos Moncada, para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a sus titulares en Coahuila, para resolver el problema de desabasto de medicamentos oncológicos que se ha presentado en el estado.

Recientemente se han recibido múltiples reportes y testimonios que señalan un preocupante desabasto de estos medicamentos en diversas clínicas y hospitales de ambas instituciones.

Dentro de las claves médicas esenciales que actualmente registran desabasto se encuentra el Anastrozol, un fármaco de alta prioridad e indispensable para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, medicamento el cual deben de consumir durante 5 años después de su cirugía.

Es imperativo reconocer que el desabasto de medicamentos no es un problema de reciente aparición, pero sus consecuencias en el área de oncología exigen una atención extraordinaria e inmediata.

“No podemos permitir que cuestiones logísticas, administrativas o de distribución sigan vulnerando el derecho a la salud y a la vida de los coahuilenses que hoy enfrentan esta dura batalla” expresó Rocío Ramos.

Por lo anterior, resulta apremiante hacer un llamado respetuoso pero enérgico a las autoridades competentes del IMSS y del ISSSTE, particularmente a sus representaciones en Coahuila, para que se implementen las acciones urgentes y necesarias que garanticen el suministro continuo y suficiente de medicamento oncológico.