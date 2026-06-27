Protección a los adultos mayores de abusos y despojo de pensiones: Edith Hernández

Saltillo, Coahuila.- La diputada Edith Hernández Sillas, presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a implementar acciones que prevengan y atiendan el despojo ilegal de tarjetas y apoyos económicos a personas adultas mayores.

La legisladora señaló que, lamentablemente, existen casos en los que adultos mayores son víctimas de abuso económico por parte de familiares o terceros, quienes retienen sus tarjetas bancarias o disponen de los recursos de la Pensión Bienestar sin autorización.

“Estamos hablando de personas que muchas veces dependen de otros para trasladarse, cobrar o administrar sus recursos. Nadie tiene derecho a aprovecharse de ellos ni a quitarles lo que les corresponde”, expresó.

El exhorto plantea que la Secretaría de Bienestar fortalezca medidas de prevención, orientación y atención para proteger a las personas adultas mayores, además de facilitar mecanismos de denuncia y seguimiento oportuno en casos de abuso.

La diputada destacó que proteger a los adultos mayores no solo implica garantizar apoyos económicos, sino también cuidar su dignidad, seguridad y tranquilidad.

Asimismo, recordó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece el derecho de este sector de la población a vivir libres de explotación y violencia, así como la obligación de las familias de proteger su bienestar e integridad.