CON TRABAJO Y PLANEACIÓN, SEGUIMOS ALCANZANDO NUESTROS OBJETIVOS DE GOBIERNO: MANOLO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas exhortó a las y los titulares de las diversas dependencias e instituciones de la administración estatal, a mantener el ritmo de trabajo gracias al cual se han podido alcanzar en tiempo y forma los objetivos delineados en el Plan Estatal de Desarrollo, resultados que tienen como meta primordial mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“Sostuvimos nuestra reunión de gabinete para dar seguimiento a los proyectos, programas y obras que estamos impulsando en todas las regiones de Coahuila. Hoy afinamos los detalles de nuestro plan ejecutivo del segundo semestre del año. En equipo, trabajamos con orden, coordinación y mucho compromiso para seguir entregando buenos resultados a nuestra gente”, destacó el gobernador.

.

Señaló que el objetivo de la reunión es recapitular el plan 2026, principalmente lo enfocado en el segundo semestre del año para ver los detalles y todo lo que se tiene que organizar para arrancar con todo en el próximo mes de agosto.

Agregó que todos los proyectos, programas y obras de los que se informó en esta reunión, es para que todas las áreas de gobierno estén en sintonía e ir puliendo y organizando de una mejor manera todo lo que se estará haciendo en los próximos meses.

“Un ingrediente muy importante que nos ha ayudado mucho en la percepción de la gente son los resultados de gobierno, y no se pueden entender los resultados de gobierno sin el trabajo de cada uno y cada una de ustedes, las y los titulares de las diferentes dependencias”, explicó el Gobernador.

Jiménez Salinas mencionó que hoy, sin duda, el Gobierno de Coahuila, como tal, es un gobierno ejemplar, de trabajo en equipo hacia el interior; en sintonía, pero también con un trabajo coordinado con la sociedad civil organizada, con la iniciativa privada y con los municipios.

“Nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque parte de los resultados que tenemos han sido un factor muy importante de que nuestra gente se encuentre bien. La gran mayoría de la gente está contenta con el trabajo y los resultados del Gobierno de Coahuila”, afirmó.

Abundó que, otro factor por el cual se tienen resultados positivos, es porque aquí se planean las cosas con mucho tiempo, lo que ha ayudado a alcanzar los objetivos en tiempo y forma y no andar improvisando.

En esta reunión de Gabinete, Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, informó sobre el avance de las diversas obras, proyectos y programas durante el primer semestre de 2026, y expuso la programación para el segundo semestre de 2026.