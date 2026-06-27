LA ESTABILIDAD LABORAL DE COAHUILA LA CONSTRUIMOS EN EQUIPO TODOS LOS DÍAS: MANOLO

· Gobierno, sindicatos y empresarios firman el Pacto Coahuila 2026 para la preservación, fomento y estabilidad de los empleos en el Estado

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 25 de junio de 2026.- Con la participación de líderes sindicales, cámaras empresariales, diputados estatales y federales, representantes del poder judicial, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la ceremonia de la firma del Pacto Coahuila 2026, el cual tiene como objetivo reafirmar la alianza estratégica entre Gobierno, empresas y trabajadores para la preservación, fomento y estabilidad de los empleos en el Estado.

“En Coahuila seguimos demostrando que cuando trabajamos coordinados, sindicatos, empresarios, trabajadores y gobierno fortalecemos el ambiente laboral. Por ello la importancia de la firma del Pacto Coahuila 2026 con el cual seguimos impulsando el empleo, la competitividad y el desarrollo de nuestro estado. Aquí trabajamos en equipo, cerramos filas y seguimos construyendo uno de los mejores estados de México para vivir, trabajar e invertir”, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Con la presencia de Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM Nacional, así como de María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Canacintra, Manolo Jiménez destacó que con la renovación del Pacto Coahuila se destaca la importancia de la estabilidad laboral en nuestro estado, la cual es ejemplo nivel nacional.

“La estabilidad laboral es uno de los temas más importantes que podemos ofrecer como Estado para la inversión y para el desarrollo, y no se puede dar por hecho, así como no se puede dar por hecho el tema de seguridad; el tema de estabilidad laboral no lo podemos dar por hecho, lo tenemos que trabajar permanentemente”, mencionó.

Jiménez Salinas agradeció a todas y todos quienes son partícipes de esta firma por su compromiso, porque, dijo. sin duda la estabilidad laboral que tenemos en Coahuila es un ejemplo a nivel nacional, y eso lo hemos logrado gracias al trabajo de todas y de todos.

Agregó que el objetivo como Estado es generar la mayor certeza posible, lo que diferencia a Coahuila de los demás estados.

El Mandatario estatal abundó que en Coahuila se trabaja por generar las mejores condiciones que buscan los empresarios para invertir, como la seguridad, la estabilidad laboral, Estado de Derecho, servicios, infraestructura, mano de obra calificada.

“Hoy Coahuila es el segundo estado más seguro del país, y de los 110 municipios que califican a nivel nacional en el tema de seguridad, solamente califican tres de Coahuila, y los tres de Coahuila están dentro del top 6 nacional; Saltillo, Torreón y Piedras Negras”, informó.

“Además de reunirnos a ratificar este pacto que es importante para la estabilidad laboral, volvemos a mandar un mensaje como comunidad, de que la gran fortaleza de nuestro estado es esto; para todos los retos que tenemos como estado, la unidad y el trabajo en equipo entre sindicatos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y gobierno y ciudadanos: esa es la fórmula mágica”, expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a seguir trabajando en unidad y seguir cuidando y defendiendo a Coahuila siempre.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo, mencionó que Coahuila es un ejemplo nacional de diálogo social tripartito. Agregó que a través del Pacto Coahuila se ha demostrado que trabajadores, empleadores y gobiernos pueden construir consensos que generan paz laboral, confianza, inversión y empleo.

“Estoy convencida de que el futuro del trabajo no se construye mediante imposiciones; se construye mediante acuerdos. No se construye desde la confrontación; se construye desde el diálogo. No se construye pensando únicamente en el presente; se construye con visión de largo plazo.

“Sigamos fortaleciendo el modelo de diálogo social que distingue a Coahuila”, manifestó.

Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM nacional mencionó que este Pacto es un ejemplo de Coahuila a México.

Reconoció a Manolo Jiménez como un gran gobernador, y le reiteró todo el respaldo de la CTM nacional y de todos sus aliados.

María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Canacintra reconoció que Coahuila es uno de los principales motores de la industria de México, y que su liderazgo manufacturero, su fortaleza exportadora y su capacidad para atraer inversión han convertido a Coahuila en un referente nacional de competitividad y desarrollo.

Dijo que la firma del Pacto Coahuila es un ejercicio ejemplar de diálogo social que demuestra la colaboración entre Gobierno, trabajadores y empresarios.

Señaló que el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez demuestra que el desarrollo sostenible solo es posible cuando Gobierno, industria y sociedad trabajan juntos en favor de un mismo objetivo: generar más oportunidades de empleo y prosperidad para todos.

Roberto Cabello Elizondo, a nombre de las y los empresarios expresó que el Pacto Coahuila es un acuerdo que reafirma su compromiso con la estabilidad laboral, la competitividad y el desarrollo económico de Coahuila.

Destacó que la seguridad que se vive en Coahuila es el cimiento sobre el que se levanta cada empleo que se genera en esta tierra.

“El Pacto Coahuila ya es un ejemplo a nivel nacional e internacional de los que se logra cuando Gobierno, trabajadores y empresarios avanzan en una misma dirección”, señaló.