REFUERZAN SALUD INFANTIL EN SABINAS; SE SUMA NUEVA ÁREA EN LA FUNDACIÓN DON BOWDEN

Los servicios y terapias de esta nueva área médica se integran de forma inmediata a los beneficios del programa de vales gratuitos otorgados a través del DIF Municipal.

El moderno espacio operará en favor de la comunidad gracias al invaluable respaldo de la Fundación de Empresarios Coahuilenses.

Sabinas, Coahuila.– 7 de julio de 2026. En un significativo avance para la cobertura médica y la atención especializada en la localidad, se llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva área de Neurodesarrollo de la Fundación Don Bowden. Este moderno espacio expandirá de forma inmediata la capacidad de atención a la población en general, consolidando un proyecto que suma voluntades en beneficio de quienes más lo necesitan.

Dada la excelente relación y la estrecha colaboración que prevalece con la institución, el presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, y su esposa, la primera dama Victoria Rodríguez, asistieron como invitados de honor a la ceremonia inaugural para respaldar estas acciones que impactan positivamente en el desarrollo local.

La consolidación de esta infraestructura médica fue posible gracias al respaldo estratégico de la Fundación de Empresarios Coahuilenses, organismo que ha hecho equipo constante con las causas sociales de la región para cristalizar entornos de bienestar integral.

Durante el encuentro, se destacó que la vigencia del convenio de colaboración entre la administración municipal y la fundación se fortalece de manera importante, ya que los servicios de esta nueva área de Neurodesarrollo se incorporan formalmente al beneficio de los ciudadanos. Este esquema, que representa un logro consolidado por la gestión de “Chano” Díaz desde el año pasado, consiste en la entrega de vales de diagnóstico y terapias especializadas completamente sin costo para los beneficiarios, operando de manera coordinada a través del DIF Sabinas.

Este esquema de vales subsidiados al 100% por el gobierno local ha permitido que, de forma continua, la falta de recursos económicos no sea un impedimento para que los niños, jóvenes y adultos mayores accedan a evaluaciones oportunas y tratamientos de primer nivel, protegiendo así la economía de los hogares más vulnerables.

Con la apertura de estas áreas y la continuidad de este lazo colaborativo, las autoridades invitadas y los directivos de la fundación reafirmaron su compromiso de seguir haciendo equipo para elevar la calidad de vida en la comunidad, trabajando de la mano bajo el principio de que la salud es una tarea que nos une a todos.