Al menos tres muertos y 50 heridos tras nuevos ataques rusos sobre Kiev y otras regiones ucranianas

Ucrania denuncia el lanzamiento de siete misiles y unos 170 drones por parte de Rusia durante las últimas horas

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) –

Al menos tres personas han muerto este miércoles y otro medio centenar ha resultado herido a causa de una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras provincias del país.

En Kiev, donde han sido registradas “potentes explosiones” producto de misiles balísticos lanzados contra la urbe, el balance es de ocho heridos, entre ellos dos miembros de los servicios médicos que habían acudido a atender a las víctimas, según ha informado en redes el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Asimismo, por cuenta de los referidos ataques contra la capital ucraniana varios almacenes del distrito de Desnianski han resultados incendiados, así como en el de Sviatoshinski se ha declarado un incendio en un edificio no residencial.

El alcalde de Jersón, Yaroslav Shanko, ha confirmado por su parte una mujer muerta a causa del impacto de un dron contra un minibús en la ciudad. “Su identidad está siendo determinada por los servicios competentes”, ha dicho, antes de especificar que además hay otro herido en estado grave.

Con relación a la ciudad de Járkov, el gobernador de la provincia homónima, Oleg Sinegubov, ha informado de la muerte de dos personas, así como de otros 42 heridos, tras los ataques que han caído en las últimas horas sobre el distrito de Nemishlianski, según un último balance ofrecido en sus redes sociales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado que Rusia ha lanzado siete misiles y cerca de 169 drones contra el país, antes de afirmar que 139 de los aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha confirmado el impacto de cinco misiles balísticos en cuatro puntos del país y el de 20 drones en otras once ubicaciones, a lo que se suma la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras siete. “El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo”, ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que el ataque contra Kiev ha tenido como objetivo “instalaciones militares-industriales” en la capital, antes de incidir en que se trata de “una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura en Rusia”.