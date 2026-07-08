GOBIERNO MUNICIPAL DE MÚZQUIZ INICIA REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDÍN DE NIÑOS DE VILLA DE PALAÚ

MÚZQUIZ, COAHUILA.– Como parte del compromiso permanente con el fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio, el Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la malla sombra ubicada en el acceso principal del Jardín de Niños María Elisa Romo de Galán, en la comunidad de Villa de Palaú.

Esta obra tiene como objetivo brindar mayor protección y comodidad a las niñas y niños, así como al personal docente, madres y padres de familia que diariamente transitan por este espacio, ofreciendo un entorno más seguro y funcional para el desarrollo de las actividades escolares.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que su administración continúa atendiendo las necesidades de los planteles educativos del municipio mediante acciones que contribuyen a mejorar las condiciones en las que estudian las y los estudiantes de Múzquiz.

Asimismo, reiteró que invertir en la educación es invertir en el futuro del municipio, por lo que se seguirá trabajando de la mano con directivos, docentes y padres de familia para responder a las necesidades prioritarias de cada institución educativa.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo mejores espacios para la educación y el bienestar de las familias, impulsando obras que generan beneficios directos para la comunidad.

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