Detienen a Tania Flores en Nuevo León por presunto peculado y corrupción

Trasciende la detención de la exalcaldesa en medio de señalamientos por peculado, corrupción y ejercicio abusivo de funciones, aunado a una presunta investigación en Estados Unidos.

Según algunos medios informativos durante las últimas horas trascendió la detención de la exalcaldesa perteneciente a Morena, en el estado de Nuevo León, como resultado de investigaciones relacionadas con delitos de ejercicio abusivo de funciones, corrupción y peculado. De manera extraoficial, también se menciona la existencia de líneas de investigación que alcanzarían otras entidades del país e incluso autoridades de Estados Unidos por hechos que formarían parte de una indagatoria de mayor alcance.

De acuerdo con la información existente al momento, la captura habría sido realizada por autoridades del estado de Nuevo León, en coordinación con diversas instituciones de procuración de justicia. Cabe recordar que, durante su administración municipal en el municipio de Múzquiz, estuvo envuelta en constantes controversias por abuso de autoridad, el cierre de establecimientos comerciales, persecución de periodistas y diversas decisiones de gobierno ampliamente cuestionadas por distintos sectores.

Asimismo, es del conocimiento público la existencia de más de once carpetas de investigación, una de las cuales comprobaría el desvío de más de 20 millones de pesos; es de recordar que el pasado mes de diciembre habría sido vinculada a proceso por diversos delitos en el estado de Coahuila, imponiéndosele medidas cautelares por parte de la autoridad judicial, mismas que habrían sido incumplidas en más de dos ocasiones, circunstancia que generaría graves implicaciones dentro de su situación jurídica.

Es de remarcar también la existencia de observaciones derivadas de auditorías estatales y federales relacionadas con el manejo irregular de recursos públicos por un monto superior a los 250 millones de pesos.

Finalmente, se señala que el operativo habría sido resultado de una solicitud de colaboración entre diversas autoridades de procuración de justicia. Seguimos trabajando para recopilar toda la información al detalle.