Entrega Óscar Ríos premios a contribuyentes cumplidos; reconoce confianza de las familias de San Juan de Sabinas

Como muestra de agradecimiento a las y los ciudadanos que cumplen puntualmente con el pago del impuesto predial, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la entrega de premios del sorteo realizado entre los contribuyentes que realizaron su pago de enero a junio.

En total se entregaron 30 premios, distribuidos en 10 minisplits, 10 televisores de 32 pulgadas, 5 televisores de 55 pulgadas y 5 televisores de 58 pulgadas, con el propósito de brindar mayores oportunidades de ganar a las familias del municipio.

Durante el evento, el edil destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva, al señalar que hasta la fecha se han recaudado más de 13.7 millones de pesos por concepto del impuesto predial, una cifra que mantiene un comportamiento favorable en comparación con el total recaudado durante todo el 2025, cuando se superaron los 16 millones de pesos.

Óscar Ríos subrayó que la confianza de la población se refleja en resultados tangibles, ya que cada peso recaudado regresa a las colonias y comunidades convertido en obras y acciones que mejoran la calidad de vida de las familias, como trabajos de alcantarillado, drenaje, bacheo, pavimentación e instalación de luminarias LED, beneficiando a todos los sectores del municipio.

El presidente municipal felicitó a cada uno de los ganadores y reiteró que la decisión de entregar 30 premios respondió al interés de que un mayor número de ciudadanos tuviera la oportunidad de ser beneficiado por su responsabilidad como contribuyentes.

Finalmente, invitó a las familias que aún no realizan su pago del predial a aprovechar la siguiente etapa, al anunciar que en el mes de diciembre se llevará a cabo un nuevo sorteo entre quienes paguen de julio a diciembre, en el que también participarán nuevamente todas las personas que cumplieron de enero a junio y que no resultaron ganadoras en esta ocasión.

“Cuando las familias cumplen, el municipio responde con más obras, mejores servicios y beneficios para todos. Ese es el compromiso que seguiremos honrando”, concluyó el alcalde.