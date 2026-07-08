Presenta Óscar Ríos convocatoria para elección de Reina de Nueva Rosita 2026

El alcalde Óscar Ríos Ramírez dio a conocer el calendario oficial de actividades del Reinado Nueva Rosita 2026, invitando a las jóvenes del municipio a participar en esta tradicional celebración que forma parte de la identidad de Nueva Rosita.

El presidente municipal informó que las inscripciones estarán abiertas del 8 al 16 de julio, en las oficinas de Turismo y Cultura Municipal, ubicadas en la Casa de la Cultura de Nueva Rosita, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Óscar Ríos reconoció el trabajo del Comité del Reinado, integrado por ciudadanos comprometidos con la organización del certamen, quienes serán los responsables de coordinar cada una de las actividades programadas para las participantes.

Como parte del calendario, el 17 de julio se realizará la presentación oficial de las candidatas en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal; el 24 de julio, en la Plaza Principal de Nueva Rosita, se llevará a cabo el sorteo mediante el cual será elegida la Reina Nueva Rosita 2026, brindando las mismas oportunidades a todas las participantes. Finalmente, el 31 de julio se celebrará el brindis de coronación y posteriormente la ceremonia oficial en el Teatro de la Ciudad, dentro de los terrenos de Astro Feria.

El alcalde destacó que la nueva soberana será coronada por el cantante Marco Marroquín, quien además compartirá un momento muy especial con la reina electa y su Corte de Honor, haciendo de esa noche una experiencia inolvidable para las participantes y sus familias.

Finalmente, Óscar Ríos invitó a todas las jóvenes que cumplan con los requisitos a inscribirse y formar parte de una de las tradiciones más representativas de Nueva Rosita, reiterando que el Gobierno Municipal continuará impulsando eventos que fortalezcan el orgullo, la cultura y la participación de la comunidad.